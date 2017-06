Самолет с сотней пассажиров рухнул в море

Данные о числе присутствовавших на борту военного самолета разнятся. По сведениям AirLive, – 14 членов экипажа и 108 пассажиров, большинство из которых – члены семей военнослужащих. По неподтвержденной информации, в результате крушения выжили от трех до 15 человек.

Факт происшествия уже подтвердили в военном ведомстве Мьянмы. "Связь с самолетом была потеряна примерно в 10:05 мск", – сообщили в пресс-службе министерства. "В это время он находился в 20 милях западнее города Давэй", – цитирует ее AFP.

Неназванный источник в аэропорту также подтвердил информацию об авиакатастрофе. "Мы думаем, возникла техническая неисправность. Погода была хорошей", – пояснил он, подчеркнув, что новых данных пока нет. Также собеседник издания отметил, что воздушное судно поступило в гавань в марте прошлого года, на нем "отлетали" 809 часов.

В рамках спасательной операции задействованы четыре корабля и два самолета. Они отправились в Андаманское море для спасения выживших. Сообщается, что обломки поврежденного военного воздушного судна были обнаружены в 218 километрах от города Давэй.

Wreckage of #Myanmar military plane carrying 90 passengers, 14 crew found in sea near Dawei, per #Burma army sources quoted by @Voaburmese pic.twitter.com/eknXjCQUbo