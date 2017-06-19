Свинья-убийца откусила фермеру гениталии

Подвыпивший мужчина решил помериться силой с гулявшей по двору свиньей. В результате потерял пальцы, гениталии и жизнь.

Фермер умер после того, как свинья откусила ему пенис и несколько пальцев. Врачи, которые пытались спасти жизнь пострадавшему, оказались бессильны. Инфекция, попавшая в кровь мужчины, не оставила тому шансов.

Инцидент случился в городе Сан-Лукас-Охитлан, что на юго-западе Мексики, штат Оахака. Местный земледелец, 60-летний Мигель Анайя Пабло решил доказать гулявшей по двору хрюшке, что человек сильнее любого зверя, пишет местное издание Elpopular. Вернувшись под утро домой после пьяной вечеринки, фермер стал дразнить свинью и пинать ее. Разозленное животное повалило задиру с ног.

В результате борьбы зверь оказался сильнее человека. Свинья откусила нападавшему гениталии и три пальца на правой руке. С полученными травмами мужчина был доставлен в больницу, где за его жизнь несколько часов боролись врачи. Но медицина оказалась бессильна: пациент в итоге умер.

Криминалисты полагают, что смерть наступила в результате инфекции, попавшей от укусов свиньи в кровь пострадавшего. Более точный результат покажет вскрытие. О семейном положении и образе жизни фермера местная пресса не распространяется.