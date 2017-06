Стадо коров насмерть затоптало миллионера

Инцидент произошел, когда 80-летний миллионер гулял в окрестностях английского города Винчелси, графство Восточный Суссекс. Там он жил в последнее время.

Стадо агрессивных коров бросилось на мужчину возле церкви XI века. Услышавшие крики Беллхауза другие гуляющие вызвали скорую помощь и полицию, сообщает издание Independent.

Медики прибыли в отдаленный населенный пункт на вертолете. Они сделали мужчине искусственное дыхание и закрытый массаж сердца, но не смогли спасти ему жизнь.

Брайан Беллхауз в прошлом преподавал в Оксфордском университете. Также ученый был одним из основателей фармацевтической компании Powderject. Организация производила вакцины от гриппа. В 2003 году американская корпорация Chiron приобрела ее за 54,2 миллиона фунтов стерлингов.

The University is saddened to announce the tragic death of Professor Brian Bellhouse, who has died at the age of 80: https://t.co/KL6PSSOMp4 pic.twitter.com/XVqOAirrBG