Стадо коров насмерть затоптало миллионера

Британский ученый, профессор и бизнесмен Брайан Беллхауз погиб в результате трагического инцидента. Его до смерти затоптали коровы.

Инцидент произошел, когда 80-летний миллионер гулял в окрестностях английского города Винчелси, графство Восточный Суссекс. Там он жил в последнее время.

Стадо агрессивных коров бросилось на мужчину возле церкви XI века. Услышавшие крики Беллхауза другие гуляющие вызвали скорую помощь и полицию, сообщает издание Independent.

Медики прибыли в отдаленный населенный пункт на вертолете. Они сделали мужчине искусственное дыхание и закрытый массаж сердца, но не смогли спасти ему жизнь.

Брайан Беллхауз в прошлом преподавал в Оксфордском университете. Также ученый был одним из основателей фармацевтической компании Powderject. Организация производила вакцины от гриппа. В 2003 году американская корпорация Chiron приобрела ее за 54,2 миллиона фунтов стерлингов.

The University is saddened to announce the tragic death of Professor Brian Bellhouse, who has died at the age of 80: https://t.co/KL6PSSOMp4 pic.twitter.com/XVqOAirrBG — Oxford University (@UniofOxford) 14 июня 2017 г.

Примечательно, что в этом месяце коровы уже дважды нападали на людей в Великобритании. Один инцидент произошел в графстве Большой Манчестер, другой – на острове Уайт. В результате две женщины получили травмы.

Ранее нападение животных на человека было зафиксировано в Волгограде. Напомним, там белые тигры напали на сотрудника цирка. Пьяный мужчина залез в клетку с ними во время репетиции шоу. Ему удалось самостоятельно выбраться наружу, но после он потерял сознание от полученных травм. Покусанного экстренно прооперировали.