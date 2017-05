iPhone спас женщине жизнь при теракте в Манчестере

Гайка, вылетевшая из приведенной в действие бомбы, попала в устройство Лизы Бриджит, защитив ее голову от ранения, передает Daily Mail. Поражающий элемент, столкнувшись со смартфоном, не только снизил скорость, но и отрикошетил от него. Таким образом, по мнению женщины, iPhone спас ей жизнь.

Тем не менее, прилетевшая в смартфон гайка отрезала Лизе Бриджит палец, которым она придерживала устройство. Также поражающий элемент повредил щеку и нос британки. Муж потерпевшей сообщил в социальной сети Facebook, что она проходит полный курс реабилитации. "Но я не думаю, что палец снова отрастет", – отметил он.

Тем не менее, по словам супруга, сейчас Лиза Бриджит находится в хорошем расположении духа. "Она чувствует себя очень везучей и показывает руку, говоря о том, что с ней могло произойти", – рассказал мужчина. "Сначала кажется, что этого не может быть, но потом понимаешь, что это реальность", – добавил он.

В заключение муж Лизы Бриджит выразил признательность сотрудникам экстренных служб за их оперативные действия по спасению пострадавших. "А особенно хотелось бы поблагодарить работника "Манчестер Арены" Питера за то, что он помог Лизе выбраться оттуда и отвел ее в безопасное место", – написал супруг.

Lisa Bridgett’s husband says he believes steel nut from explosion was diverted by iPhone she was speaking into a... https://t.co/LoGxQHKm16