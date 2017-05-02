Жительница Москвы заказала изнасилование беременной любовницы мужа

Инцидент произошел на улице Таганрогская в столице. Гражданка Узбекистана жестоким способом решила отомстить любовнице своего мужа, наняв насильников.

Вечером 1 мая во дворе одного из домов к 28-летней Муазамхон, гражданке Кыргызстана, подошла неизвестная женщина и стала обвинять ее в любовной связи со своим мужем. В разгар словесной перепалки к соперницам подошли двое мужчин и избили Муазамхон.

Затем злоумышленники насильно увели девушку в сквер имени летчика Авдеева, где изнасиловали ее. Потерпевшая на следующий день обратилась в полицию. Правоохранители оперативно задержали двух подозреваемых, сообщает "Московский комсомолец".

Ими оказались 21-летнний уроженец Узбекистана Пазлидин Исмоилов и 24-летний Гиесидин Исраилов из Кыргыстана. Стражи порядка выяснили и то, кем является коварная заказчица преступления. Это 29-летняя Мухайе – уроженка Узбекистана.

Более того, оказалось, что обе женщины ждут ребенка от одного мужчины. Примечательно, что после инцидента они оказались в одной горбольнице с угрозой выкидыша.

Шокирующий случай произошел ранее на Алтае. Там две пенсионерки заказали убийство соседки-колдуньи. Пожилые женщины наняли "киллера" за десять тысяч рублей, попросив его убить ведьму ударом ножа в сердце. В связи с этим Следственный комитет (СК) России по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении 72-летней и 81-летней жительниц города Алейска. К счастью, об их замысле стало вовремя известно правоохранительным органам, и они не воплотили в жизнь задуманное.