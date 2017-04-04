Киргизия открестилась от питерского террориста

Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство.

Как рассказала пресс-секретарь посольства Киргизии Гульбарчын Байымбетова, подозреваемый никогда не имел гражданства их страны, несмотря на то, что родился там, передает Life.ru. "Он уехал в Россию еще шесть-семь лет тому назад, а когда достиг возраста 16 лет, получил первый паспорт российский здесь. Уроженец, но гражданства Киргизии не получил", – уточнила она.

Как выяснилось, российский паспорт Джалилову было получить достаточно просто благодаря тому, что его отец также является гражданином России, пишет "Московский комсомолец". Как подчеркивают специалисты из миграционной службы, для этого требуется минимальный набор документов, которые можно собрать за несколько дней.

"Процедура получения российского гражданства детям от 14 до 16 лет, один из родителей которых является гражданином России, значительно упрощена", – подчеркнули в одном из районных отделений УФМС. Кроме того, процедура получения гражданства могла быть во многом упрощена и благодаря тому, что проходила она не в петербургском отделении, где пришлось бы стоять в длинных очередях, а в генконсульстве России в Оше.

Напомним, предположительно именно 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов взорвал на себе бомбу на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате трагедии погибли 14 человек, более 50 ранены.