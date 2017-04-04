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Питерский смертник странно себя вел перед терактом

Акбаржон Джалилов. Фото: vk.com/akbarjons
Выяснились новые подробности о личности террориста-смертника, взорвавшего бомбу в петербургском метро. Оказалось, что уроженец Киргизии, 22-летний Акбаржон Джалилов, в 2011 году получил российское гражданство.

Продолжение: В СК подтвердили личность петербургского смертника
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Как выяснили следователи, родители подозреваемого проживают в микрорайоне Амир-Тимур в Оше (Киргизия). В настоящий момент их допрашивают в управлении Госкомитета национальной безопасности республики.

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Известно, что отец предполагаемого террориста – гражданин России. В 2011 году российское гражданство получил и сам Акбаржон. После этого отец и сын какое-то время вместе работали в Петербурге в автомастерской.  

В общей сложности Джалилов прожил в Северной столице около шести лет. На историческую родину, где сейчас находятся его родители, он приезжал в конце февраля. 3 марта улетел домой.

Правоохранительные органы обратили внимание на одну странность. Обычно из Киргизии Джалилов сразу же отправлялся в Санкт-Петербург, однако в этот раз вылетел в Москву. 

В данный момент следователи выясняют, с какой целью он приезжал в столицу и с кем мог встречаться. Не исключено, что в Москве находятся организаторы теракта, сообщает "Газета.ru".  

Также известно, что Джалилов состоял в одной из запрещенных в России экстремистских религиозных организаций, которая была связана с "ИГ". По предварительной информации, подозреваемый лично занимался подготовкой к теракту, в том числе закупал детали для изготовления взрывного устройства.  

Фото: vk.com/akbarjons

В то же время бывшие коллеги Джалилова, которые работали вместе с ним в суши-баре в 2013 году, отмечают, что он не был похож на религиозного фанатика. По их словам, он казался спокойным, адекватным человеком. "Работал шустро, четко, всегда на качество его продукта обращал внимание. Странного за ним не замечал", – цитирует своего собеседника Life.ru. 

Напомним, 3 апреля около трех часов дня в метро Санкт-Петербурга произошел теракт. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Бомба сдетонировала в третьем вагоне поезда сразу после отправления. 

Фото: vk.com/akbarjons

Автор: Светлана Сидорчук4 апреля 2017, 15:40
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В метро Санкт-Петербурга вагон разорвало от взрыва

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