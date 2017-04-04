Как живут близкие жертв теракта в Петербурге

В результате теракта в петербургском метро погибли 14 человек и более 50 пострадали. Родные жертв взрыва скорбят о близких и обещают сделать все возможное, чтобы наказать виновных.

У станции метро "Технологический институт" жители Санкт-Петербурга спонтанно организовали мемориал памяти жертв взрыва. Родные погибших приходят сюда и приносят цветы, вспоминают дорогих им людей.

Одна из скорбящих женщин была вне себя от горя и злости на тех, кто виновен в трагедии. "Я могу сказать одно. Тот, кто этот теракт устроил, – я его найду и сама уничтожу. Все сделаю для того, чтобы эту мразь найти", – цитирует родственницу погибшего Life.ru.

Дочь трагически погибшей художницы Ирины Медянцевой Елена была в тот роковой день вместе с ней. Девушка провожала мать в Великий Новгород. Фактически Ирина умерла у дочери на глазах. Сама Елена получила тяжелые травмы ног, ей уже сделали две операции.

После того как девушка отошла от наркоза, она рассказала отцу о последних минутах перед трагедией. "Лена помнит, что они забежали в вагон и через минуту прогремел взрыв. Мать погибла на ее глазах", – сообщил Владимир.

Ранее были установлены личности нескольких жертв теракта. Ими оказались 21-летняя Ксения Милюкова, 71-летний Юрий Налимов, 21-летняя Тамара Алиева, 20-летний Адыльшин и 50-летняя Ирина Медянцева.





Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 11 жизней, 51 человек госпитализирован.