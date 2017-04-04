Пострадавшего от взрыва в метро навестила мать
На данный момент пострадавший Заур Велиев находится в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, передает Russia Today. По словам мужчины, в первые секунды после взрыва в вагоне погас свет и он увидел лежащих на полу людей.
Какой-то мужчина помог Зауру выбраться из поезда через окно. "Я увидел, что руки и ноги у меня целы, а потому было не так страшно", – рассказывает пострадавший.
Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. По предварительной информации, бомбу в вагоне поезда взорвал смертник. В результате трагедии погибли 14 человек и более 50 пострадали.
В СМИ появилась информация о трудностях в отношениях пары
Dni.Ru узнали, почему певица проводит время в компании многодетного отца
Камеры наблюдения запечатлели преступника и потерпевшего
Евгений Хорошевцев прокомментировал свой "провал"