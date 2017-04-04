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Пострадавшего от взрыва в метро навестила мать

Фото: russian.rt.com
Мать пришла в больницу к сыну, пострадавшему во время теракта в петербургском метро. Раненый мужчина рассказал о первых секундах после взрыва.
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На данный момент пострадавший Заур Велиев находится в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, передает Russia Today. По словам мужчины, в первые секунды после взрыва в вагоне погас свет и он увидел лежащих на полу людей.

Какой-то мужчина помог Зауру выбраться из поезда через окно. "Я увидел, что руки и ноги у меня целы, а потому было не так страшно", – рассказывает пострадавший.

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. По предварительной информации, бомбу в вагоне поезда взорвал смертник. В результате трагедии погибли 14 человек и более 50 пострадали.  