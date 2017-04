На пересечении Бродвея и востока 12-й улицы на Манхэттене в центре Нью-Йорка прогремел взрыв, передает Life.ru. Сообщается, что в ближайших зданиях выбило стекла. Причины произошедшего пока неизвестны. На месте работают сотрудники пожарного и полицейского департаментов. Район взрыва сняли на видео очевидцы.

.@FDNY on scene. East 12 and Broadway. Manhole explosion while fire truck was on top of the manhole #Manhattan pic.twitter.com/NKftUg3Rhd