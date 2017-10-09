После катастрофы в ТЦ "Синдика" пропали люди

После пожара в торговом центре "Синдика", расположенного на внешней стороне 65-го километра МКАД, ведутся поиски шести человек. Сообщается, что огонь уничтожил треть комплекса.

На месте пожара в ТЦ "Синдика" продолжают работать спасатели. Площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил треть комплекса.

После пожара стало известно об исчезновении шести человек. По предварительным данным, они были сотрудниками рынка и могли находиться в здании в момент начала распространения огня, передает РЕН ТВ. Информация уточняется.

По словам работников торгового центра, склады, где возникло задымление, находятся в открытом доступе. Это дало повод для слухов о поджоге. Усилили подозрения обеспокоенных владельцев показания очевидцев. "Снизу начало гореть, потом в центре и в конце. То есть сразу в трех местах началось возгорание", – рассказал один из свидетелей.

Публикация от Кристина (@kaifulya) Окт 8 2017 в 1:53 PDT

Впрочем, владельцы помещений ТЦ версию поджога основной не считают. По их словам, на рынке все было тихо, ничто не указывало на то, что кто-то собирается устроить пожар. Впрочем, причины возникновения огня уточнят специалисты.

Отмечается, что пожар привел к катастрофическим последствиям. Оценить масштабы разрушений позволяет сделанная с квадрокоптера запись. Видео опубликовал телеканал "360".

Напомним, что пожар в торговом центре "Синдика" возник днем 8 октября. Его площадь составила 55 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы порядка трех тысяч человек. Сообщается о трех пострадавших. На ликвидацию горения у спасателей ушло больше десяти часов.

