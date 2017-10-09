Очевидцы рассказали об огненном апокалипсисе в ТЦ "Синдика"

Днем 8 октября на внешней стороне 65-го километра МКАД, неподалеку от района Строгино, загорелся торговый центр "Синдика". Общая площадь пожара составила 55 тысяч квадратных метров. Для локализации возгорания спасателям потребовалось больше десяти часов.

О том, как начинался пожар, который посетители и работники торгового центра, а также пользователи Сети уже окрестили огненным апокалипсисом, рассказали очевидцы. "Взорвалась машина, потом была эвакуация. Многие сначала не отреагировали. Думали, это учебная проверка. Оказалось, что нет, началось возгорание", – цитирует одного из них сайт НТВ.Ru.

"Снизу начало гореть, потом в центре и в конце. То есть сразу из трех мест началось возгорание", – подчеркнул он. Свою версию произошедшего изложил другой свидетель. "Там электрики пошли работать, два человека", – цитирует его газета "Известия". По словам работника ТЦ, возможно, в помещение пустили сварщиков. "Факт в том, что у меня товар там сгорел на 300 тысяч рублей", – отметил он.

Публикация от _dorofeyka_ (@_dorofeyka_0916) Окт 8 2017 в 9:09 PDT

Во время пожара у торгового центра начали обваливаться стены, передает РИА Новости. Свидетели рассказали, что все началось с трещин, проступивших на фасаде. Теперь они видны и на других частях строения. Впрочем, из-за дыма стену и вход в горящий ТЦ практически не видно.

По оценкам Всероссийского союза страховщиков, сумма ущерба от пожара в строительном центре "Синдика" составляет пять миллиардов рублей. "Выясняется, был ли объект застрахован. Именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество", – цитирует ТАСС пресс-службу организации. Стоимость самого центра оценивается в 5,5-6,5 миллиарда рублей, передает "Интерфакс" со ссылкой на директора департамента оценки консалтинговой компании Knight Frank Ольгу Кочетову.

Публикация от Кристина (@kaifulya) Окт 8 2017 в 1:53 PDT

Как сообщали очевидцы, на подземной парковке во время пожара начали взрываться автомобили. Выплаты за поврежденные транспортные средства возможны, только если они были застрахованы по каско, предупредили специалисты.

"Я только сегодня купил автомобиль. Это моя первая машина – решил сделать себе подарок на 18-летие. Заехал в торговый центр, чтобы купить коврик для машины. Вдруг объявили эвакуацию, мне пришлось выйти из здания. Забрать машину с парковки мне не позволили", – рассказал один из посетителей.

Публикация от Car BMW F10 (@advocodbmw) Окт 8 2017 в 9:04 PDT

Напомним, пожар в торговом центре "Синдика" возник днем 8 октября. Его площадь составила 55 тысяч квадратных метров. Из здания были эвакуированы порядка трех тысяч человек. Сообщается о троих пострадавших.