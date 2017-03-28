Светличной угрожает серьезный недуг

Любимица советских зрителей Светлана Светличная родилась в хорошей семье, выросла в любви и достатке, пользовалась популярностью у мужчин. С первым мужем актриса жила долго и счастливо.

В такой же обстановке были воспитаны их сыновья. К сожалению, младший очень рано ушел из жизни. После смерти супруга Светлана Афанасьевна вышла замуж второй раз, но этот брак продлился недолго.

"Светличную ждет долгая жизнь, – рассказала Dni.Ru ясновидящая Галина Янко. – Она полна сил и энергии, о чем свидетельствуют романы с молодыми мужчинами. Карты показывают на большое количество королей – это и есть ее кавалеры, разница в возрасте с которыми доходит до 30 лет, но знаменитую актрису это не смущает. Ее поддерживают давние подруги, разделяющие мнение о том, что любви все возрасты покорны, а от долгого одиночества человек страдает. Особенно такой, как Светлана, которая привыкла быть душой компании, находиться в центре внимания, принимать комплименты и ухаживания".

Исполнительница роли Анны Сергеевны из "Бриллиантовой руки" в свое время могла стать моделью или танцовщицей, но выбрала актерскую профессию – это было предопределено. Светличная воплотила на экране не один образ, однако ее визитной карточкой стала фраза "Не виноватая я!"

"В этом году ей нужно обратить особое внимание на здоровье, в частности на ноги. Есть вероятность серьезного недуга, поэтому при первых тревожных симптомах Светлана должна обратиться к врачу. Судя по картам, она выдержит все и будет жить до глубокой старости, оставаясь в здравом уме и твердой памяти до последнего дня", – заверила гадалка.