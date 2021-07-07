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Коронавирус
Вирусолог Тимаков: появились случаи заражения COVID-19 в третий раз

Вирусолог Тимаков: появились случаи заражения COVID-19 в третий раз

Эксперт обнародовал тревожные данные. По его словам, при заболевании в третий раз коронавирус может протекать гораздо сложнее, чем в предыдущих случаях.
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Вирусолог Евгений Тимаков сообщил на брифинге о том, что сейчас в больницы начали поступать люди, которые болеют третий раз. Коварный вирус обходит иммунный барьер.

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Эксперт добавил, что реакция иммунитета на инфекцию после перенесенного ковида может быть в дальнейшем не столь эффективной, как после вакцинации, передает "Радио 1". Ранее были названы сроки формирования коллективного иммунитета у россиян.

Так, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил возможность его возникновения к новому году. Эксперт уточнил, что формирование устойчивого иммунитета возможно только в случае активной вакцинации минимум 50%-60% населения страны.

Как писали "Дни.ру", власти Москвы ужесточили контроль за ношением масок и перчаток. Медики призывают не пренебрегать этими средствами защиты. Также стало известно, что российская столица впервые с весны вошла в пятерку лидеров по темпам вакцинации населения.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 21:56 Источник: "Радио 1" ✓ Надежный источник
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