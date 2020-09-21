Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 сентября 2020 года

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1,097 миллиона человек. Вылечились свыше 906 тысяч пациентов. За последние сутки зафиксировано 6 065 случаев.
В первые два месяца осени в России ожидается сезонный рост числа заразившихся коронавирусом, но второй волны не будет, заявил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов. Рост числа заболеваемости он связал с повышением числа социальных контактов и началом нового учебного года.
Рост числа заразившихся в Москве связан в том числе с увеличением масштабов тестирования на коронавирус, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ежедневно в столице делают 66 тысяч исследований на наличие COVID-19, уточнил он. "Это гигантская цифра", – отметил градоначальник.
Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 30,5 миллиона. Скончались более 952 тысяч заразившихся. В США – 7,7 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 276 493
Умерли – 5 057
Выздоровели – 236 947
Коронавирус в России
Заболели – 1 103 399
Умерли – 19 418
Выздоровели – 909 357
Коронавирус в мире
Заболели – 30 500 990
Умерли – 952 380
Выздоровели – 19 820 833
Статистика коронавируса в России и мире на 21 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|276 493
|5 057
|236 947
|Россия
|1 103 399
|19 418
|909 357
|США
|6 700 534
|182 670
|2 920 059
|Весь мир
|30 500 990
|952 380
|19 820 833
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