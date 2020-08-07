Коронавирус: последние новости на сегодня, 7 августа 2020 года

За последние сутки в России выявлено 5 267 инфицированных. Общее число заразившихся – более 871 тысячи. Вылечились свыше 676 тысяч пациентов, 14 606 умерли.
С 10 августа в Ростовской области откроют кафе и рестораны, также разрешены пешеходные экскурсии групп не более 25 человек. Необходимо строго соблюдать противоэпидемические нормы, предупредили власти.
Железнодорожное сообщение России с Абхазией возобновляется с 7 августа. 9-го числа ожидается прибытие в Сухум первого поезда из Москвы.
Коронавирус в мире обнаружен у более чем 18,75 миллиона человек, сообщает Университет Джона Хопкинса. Скончались свыше 706 тысяч пациентов. В США выявили 4,82 миллиона зараженных.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его умышленно заразили коронавирусом. "Мы склоняемся к тому, что мне его подкинули", – сказал глава государства в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Коронавирус в Москве
Заболели – 245 468
Умерли – 4 534
Выздоровели – 186 223
Коронавирус в России
Заболели – 871 894
Умерли – 14 606
Выздоровели – 676 357
Коронавирус в мире
Заболели – 18 570 990
Умерли – 701 380
Выздоровели – 10 000 833
Статистика коронавируса в России и мире на 7 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|245 468
|4 534
|186 223
|Россия
|871 894
|14 606
|676 357
|США
|4 820 534
|128 670
|1 576 059
|Весь мир
|18 750 990
|706 380
|10 100 833
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