Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 августа 2020 года

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 5 204 человек. Общее число заразившихся превысило 866 тысяч, вылечились 669 тысяч пациентов, скончались 14 490.
Глава правительства Михаил Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом. Во время карантина в самый западный регион страны могли поехать только те, у кого там прописка.
Департамент культуры Москвы запретил посещать театры и концертные залы лицам с температурой выше 37 градусов. Также доступ на мероприятия закрыт для тех, у кого имеются симптомы ОРВИ.
Коронавирусом заразился глава Калмыкии Бату Хасиков. Политик чувствует себя нормально, он продолжает работать дистанционно.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 18,57 миллиона человек. Скончались свыше 701 тысячи пациентов. В США выявили 4,77 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 244 784
Умерли – 4 521
Выздоровели – 184 969
Коронавирус в России
Заболели – 866 627
Умерли – 14 490
Выздоровели – 669 026
Коронавирус в мире
Заболели – 18 570 990
Умерли – 701 380
Выздоровели – 10 000 833
Статистика коронавируса в России и мире на 6 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|244 784
|4 521
|184 969
|Россия
|866 627
|14 490
|669 026
|США
|4 770 534
|128 670
|1 556 059
|Весь мир
|18 570 990
|701 380
|10 000 833
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