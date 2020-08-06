Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 августа 2020 года

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 866 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 5 204 человек. Общее число заразившихся превысило 866 тысяч, вылечились 669 тысяч пациентов, скончались 14 490.



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Глава правительства Михаил Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом. Во время карантина в самый западный регион страны могли поехать только те, у кого там прописка.

Департамент культуры Москвы запретил посещать театры и концертные залы лицам с температурой выше 37 градусов. Также доступ на мероприятия закрыт для тех, у кого имеются симптомы ОРВИ.

Коронавирусом заразился глава Калмыкии Бату Хасиков. Политик чувствует себя нормально, он продолжает работать дистанционно.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 18,57 миллиона человек. Скончались свыше 701 тысячи пациентов. В США выявили 4,77 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 244 784

Умерли – 4 521

Выздоровели – 184 969

Коронавирус в России

Заболели – 866 627

Умерли – 14 490

Выздоровели – 669 026

Коронавирус в мире

Заболели – 18 570 990

Умерли – 701 380

Выздоровели – 10 000 833

Статистика коронавируса в России и мире на 6 августа 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 244 784 4 521 184 969 Россия 866 627 14 490 669 026 США 4 770 534 128 670 1 556 059 Весь мир 18 570 990

701 380

10 000 833



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