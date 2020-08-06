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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 августа 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 августа 2020 года

Фото: Роман Пименов/ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 866 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
прочитано 97 раз

Коронавирус в России за последние сутки выявили у 5 204 человек. Общее число заразившихся превысило 866 тысяч, вылечились 669 тысяч пациентов, скончались 14 490.

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Департамент культуры Москвы запретил посещать театры и концертные залы лицам с температурой выше 37 градусов. Также доступ на мероприятия закрыт для тех, у кого имеются симптомы ОРВИ.

Коронавирусом заразился глава Калмыкии Бату Хасиков. Политик чувствует себя нормально, он продолжает работать дистанционно.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 18,57 миллиона человек. Скончались свыше 701 тысячи пациентов. В США выявили 4,77 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 244 784

Умерли – 4 521

Выздоровели – 184 969

Коронавирус в России

Заболели – 866 627

Умерли – 14 490

Выздоровели – 669 026

Коронавирус в мире

Заболели – 18 570 990

Умерли – 701 380

Выздоровели – 10 000 833

Статистика коронавируса в России и мире на 6 августа 2020 года


МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва244 7844 521184 969
Россия866 62714 490669 026
США4 770 534128 6701 556 059
Весь мир18 570 990
701 380
10 000 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 6 августа 2020, 06:01

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