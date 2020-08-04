Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 августа 2020 года

Коронавирус за последние сутки выявлен у 5 394 россиян. С начала эпидемии заразились более 856 тысяч человек, свыше 653 тысяч вылечились. Зафиксировано 14 207 летальных случаев.
К началу 2021 года российская промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. У главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева более позитивный прогноз: он считает, что через полгода будет производиться порядка 10 миллионов доз в месяц.
Промышленное производство вакцины от коронавируса, разработанной в центре эпидемиологии имени Гамалеи, начнется в сентябре. Лекарство было создано в сотрудничестве с Минобороны. В военном ведомстве отметили, что побочных эффектов у добровольцев не выявлено.
После снятия карантина не возобновили работу около 15% заведений общепита, сообщили представители ресторанной премии Wheretoeat. Самая сложная ситуация на Урале – там не открылось треть заведений. Зато в Москве сфера общепита практически полностью восстановились: работают более 84% заведений.
Коронавирусом в мире заразились более 18,1 миллиона человек. Зафиксировано свыше 690 тысяч летальных случаев. В США – 4,67 миллиона инфицированных.
Соединенные Штаты, Евросоюз, Великобритания и Япония договорились о поставках 1,3 миллиарда доз вакцины. Эксперты опасаются, что менее развитые страны могут получить лекарство позднее остальных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 243 406
Умерли – 4 498
Выздоровели – 182 184
Коронавирус в России
Заболели – 856 264
Умерли – 14 207
Выздоровели – 653 593
Коронавирус в мире
Заболели – 18 130 990
Умерли – 690 380
Выздоровели – 9 650 833
Статистика коронавируса в России и мире на 4 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|243 406
|4 498
|182 184
|Россия
|856 264
|14 207
|653 593
|США
|4 670 534
|128 670
|1 516 059
|Весь мир
|18 130 990
|690 380
|9 650 833
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