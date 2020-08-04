Коронавирус: последние новости на сегодня, 4 августа 2020 года

К началу следующего года Россия будет ежемесячно производить несколько миллионов доз вакцин от коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



Коронавирус за последние сутки выявлен у 5 394 россиян. С начала эпидемии заразились более 856 тысяч человек, свыше 653 тысяч вылечились. Зафиксировано 14 207 летальных случаев.



К началу 2021 года российская промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. У главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева более позитивный прогноз: он считает, что через полгода будет производиться порядка 10 миллионов доз в месяц.

Промышленное производство вакцины от коронавируса, разработанной в центре эпидемиологии имени Гамалеи, начнется в сентябре. Лекарство было создано в сотрудничестве с Минобороны. В военном ведомстве отметили, что побочных эффектов у добровольцев не выявлено.

После снятия карантина не возобновили работу около 15% заведений общепита, сообщили представители ресторанной премии Wheretoeat. Самая сложная ситуация на Урале – там не открылось треть заведений. Зато в Москве сфера общепита практически полностью восстановились: работают более 84% заведений.

Коронавирусом в мире заразились более 18,1 миллиона человек. Зафиксировано свыше 690 тысяч летальных случаев. В США – 4,67 миллиона инфицированных.

Соединенные Штаты, Евросоюз, Великобритания и Япония договорились о поставках 1,3 миллиарда доз вакцины. Эксперты опасаются, что менее развитые страны могут получить лекарство позднее остальных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 243 406

Умерли – 4 498

Выздоровели – 182 184

Коронавирус в России

Заболели – 856 264

Умерли – 14 207

Выздоровели – 653 593





Коронавирус в мире

Заболели – 18 130 990

Умерли – 690 380

Выздоровели – 9 650 833

Статистика коронавируса в России и мире на 4 августа 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 243 406 4 498 182 184 Россия 856 264 14 207 653 593 США 4 670 534 128 670 1 516 059 Весь мир 18 130 990

690 380

9 650 833



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