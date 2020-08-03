Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 августа 2020 года

За сутки коронавирус в России выявлен у 5 427 человек. За время эпидемии заразились более 850 тысяч человек, вылечились свыше 650 тысяч пациентов, 14 128 умерли.
Производство вакцины от научного центра "Вектор" начнется в ноябре, заявил его гендиректор Ринат Максютов. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется осенью этого года.
В Краснодарском крае растет заболеваемость коронавирусом. Власти региона объяснили это несоблюдением санитарных правил и пренебрежением средствами индивидуальной защиты.
Ситуация с коронавирусом стабилизировалась и улучшается в 80 российских регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В оставшихся пяти субъектах наблюдается незначительный рост, уточнила она.
Коронавирусом в мире заразились более 17,8 миллиона человек. Более 679 тысяч скончались. В США выявлено 4,63 милиона зараженных.
В Берлине прошла массовая акция против коронавирусных ограничений. Произошло столкновение митингующих с полицией, 45 сотрудников правоохранительных органов пострадали.
Коронавирус в Москве
Заболели – 242 713
Умерли – 4 485
Выздоровели – 181 342
Коронавирус в России
Заболели – 850 870
Умерли – 14 128
Выздоровели – 650 173
Коронавирус в мире
Заболели – 17 830 990
Умерли – 679 380
Выздоровели – 9 450 833
Статистика коронавируса в России и мире на 3 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|242 713
|4 485
|181 342
|Россия
|850 870
|14 128
|650 173
|США
|4 630 534
|127 670
|1 496 059
|Весь мир
|17 830 990
|679 380
|9 450 833
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