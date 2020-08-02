Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 1 августа Симптомы коронавируса

Топ новостей

Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
партнеры
Суббота
1 августа
Лента новостей
00:14
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 августа 2020 года
00:09
Екатерина Климова показала редкий снимок с мамой: Очень похожи
22:08
Без прикрас: Подольская разочаровала фанатов своим внешним видом
20:14
Звезда "Дома-2" раскрыла ужасающие подробности родов
20:05
Как изменится отдых в Турции после пандемии
18:05
Орлова прокомментировала попавшие в Сеть снимки с тайным возлюбленным
18:04
"Какой очаровательный малыш!": Басков растрогал кадрами нового члена семьи (видео)
17:55
Беременная Джиджи Хадид обнародовала редкие семейные фото
17:51
Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог
17:50
У Депардье возникли серьезные проблемы из-за обвинений в изнасиловании
17:22
Умер двукратный призер Олимпийских игр Витольд Креер
16:59
Сына Алибасова будут судить за избиение экс-директора группы "На-На"
16:45
Охлобыстин потрясен желанием Ефремова сесть в тюрьму: Миша загипнотизирован
15:51
"Это ее личный вопрос": Пригожин бросился спасать затравленную певицу
14:48
В Москве на МКАД в результате аварии погибли 3 человека
14:19
Появилось опровержение данных о признании вдовой Картрайта вины в убийстве
14:10
Эксперт: Лукашенко придется отвечать за враждебную акцию против Путина
14:01
Хаматова о чудовищной ситуации в "Современнике" после ухода Гармаша
14:01
Степаненко обратилась к Петросяну в эфире своего шоу: Живи долго и счастливо
14:00
Появилась информация о влиянии на Абдулова черного приворота
13:53
Соседов облил помоями сестру Маликова
13:51
Куценко оценил роскошные формы раздетой Толкалиной
13:36
Алибасов-младший заподозрил Федосееву-Шукшину в колдовстве
13:16
"Снова девочка": Орбакайте повергла поклонников в шок
13:13
Савельева не жалеет о романе с Ягудиным: Мы оба от этого выиграли
12:51
Ларису Удовиченко экстренно доставили в больницу
12:20
Пугачева на танцполе поразила поклонников
12:11
Обвиняемую в убийстве вдову Картрайта доставили в суд
11:50
Это трагедия: народ оторопел от неожиданного решения Гармаша
11:40
Исаева: Началова знала дату своей смерти
10:59
Коронавирусом в России заразились более 845 тысяч человек
10:58
Соседов о союзе Пугачевой с Галкиным: Преследуется финансовая выгода
10:38
Помощник отреагировал на слухи о разводе Пугачевой
10:15
Выросли пенсии, но подорожал газ: как изменилась жизнь россиян с 1 августа
10:09
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17,5 миллиона человек
08:18
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 августа 2020 года
07:57
Летучая решила заняться боксом: Очень сексуально!
06:00
"Неприятно смотреть": Кети Топурии указали на модный промах
04:01
Стилист разнесла наряды Лены Летучей: Набор трикотажных предметов по цене самолета
02:07
Стала известна причина конфликта между британскими принцами
23:55
Королева жестко муштрует запевшего сына
21:53
"Такие прелестные!": россияне в восторге от "свадебного" кадра Седоковой (видео)
21:30
Народ настоял: Ивлееву вернули в шоу "Орел и решка"
21:30
Лукашенко предрекли поражение на выборах: фальсификации не помогут
21:09
Взрыв автозаправки в Краснодарском крае: трое в тяжелом состоянии
21:05
Бабкина после тяжелой болезни появилась на двух колесах
20:46
Российские рыбаки поймали тунца весом около 200 килограммов
20:23
Путин обязал росгвардейцев представляться гражданам
19:40
Женщине после насморка отрезали распухший в три раза нос
19:27
"Знаем таких – точно сволочь!": хейтеры затравили мать Тимати
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко предрекли поражение на выборах: фальсификации не помогут
Соседов облил помоями сестру Маликова
"Брошенная и обобранная": Федосеева-Шукшина пришла к мужу-покойнику
Стало известно о романе Джигарханяна с молодой моделью из Америки
Задержание россиян в Белоруссии сделало Лукашенко нерукопожатным для Кремля – эксперт
Хаматова о чудовищной ситуации в "Современнике" после ухода Гармаша
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 августа 2020 года

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
прочитано 115 раз

Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 5 462 человек. Общее число заразившихся превысило 845 тысяч, из них более 646 тысяч вылечились. С начала эпидемии умерли 14 058 пациентов.

ПО ТЕМЕ

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17,5 миллиона человек

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В середине августа пройдет государственную регстрацию лекарство, разработанное в центре эпидемиологии имени Гамалеи.

Разработанная отечественными специалистами вакцина сформировала иммунитет к коронавирусу у 100% участвовавших в испытании добровольцев, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, к лекарству проявляют интерес более 20 стран, а пять готовы участвовать в совместном производстве.

С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут выполнять из Москвы в Женеву и обратно раз в неделю.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире диагностирован у более чем 17,6 миллиона человек. Зафиксировано 679 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах – 4,56 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 242 049

Умерли – 4 473

Выздоровели – 180 581

Коронавирус в России

Заболели – 845 443

Умерли – 14 058

Выздоровели – 646 524

Коронавирус в мире

Заболели – 17 630 990

Умерли – 679 380

Выздоровели – 9 300 833

Статистика коронавируса в России и мире на 2 августа 2020 года


МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва242 0494 473180 581
Россия845 44314 058646 524
США4 560 534127 6701 476 059
Весь мир17 630 990
679 380
9 300 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 2 августа 2020, 00:14

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог
Эксперт: Лукашенко придется отвечать за враждебную акцию против Путина
Лукашенко предрекли поражение на выборах: фальсификации не помогут
Эксперт о состоянии Лукашенко перед выборами: Он испытывает дикий страх и ужас

Шоу-бизнес

Орлова прокомментировала попавшие в Сеть снимки с тайным возлюбленным
Беременная Джиджи Хадид обнародовала редкие семейные фото
У Депардье возникли серьезные проблемы из-за обвинений в изнасиловании
Сына Алибасова будут судить за избиение экс-директора группы "На-На"

Проишествия

Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Политика

Эксперт: Лукашенко придется отвечать за враждебную акцию против Путина

Реакция президента Белоруссии удивляет многих

Шоу-бизнес

Хаматова о чудовищной ситуации в "Современнике" после ухода Гармаша

Актриса прокомментировала решение Сергея Леонидовича
Шоу-бизнес

"Это ее личный вопрос": Пригожин бросился спасать затравленную певицу

Продюсер ратует за справедливость
Шоу-бизнес

Это трагедия: народ оторопел от неожиданного решения Гармаша

Коллеги актера назвали его уход из "Современника" настоящей катастрофой

Гороскоп

Совет на выходные, 1-2 августа 2020 года
Гороскоп на выходные, 1-2 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года
Гороскоп на неделю, с 3 по 10 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Косторная покинула команду Тутберидзе
Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+