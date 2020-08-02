Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 августа 2020 года

Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 5 462 человек. Общее число заразившихся превысило 845 тысяч, из них более 646 тысяч вылечились. С начала эпидемии умерли 14 058 пациентов.
Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В середине августа пройдет государственную регстрацию лекарство, разработанное в центре эпидемиологии имени Гамалеи.
Разработанная отечественными специалистами вакцина сформировала иммунитет к коронавирусу у 100% участвовавших в испытании добровольцев, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, к лекарству проявляют интерес более 20 стран, а пять готовы участвовать в совместном производстве.
С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут выполнять из Москвы в Женеву и обратно раз в неделю.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире диагностирован у более чем 17,6 миллиона человек. Зафиксировано 679 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах – 4,56 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 242 049
Умерли – 4 473
Выздоровели – 180 581
Коронавирус в России
Заболели – 845 443
Умерли – 14 058
Выздоровели – 646 524
Коронавирус в мире
Заболели – 17 630 990
Умерли – 679 380
Выздоровели – 9 300 833
Статистика коронавируса в России и мире на 2 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|242 049
|4 473
|180 581
|Россия
|845 443
|14 058
|646 524
|США
|4 560 534
|127 670
|1 476 059
|Весь мир
|17 630 990
|679 380
|9 300 833
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