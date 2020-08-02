Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 августа 2020 года

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".



Коронавирус в России за последние сутки обнаружен у 5 462 человек. Общее число заразившихся превысило 845 тысяч, из них более 646 тысяч вылечились. С начала эпидемии умерли 14 058 пациентов.



Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В середине августа пройдет государственную регстрацию лекарство, разработанное в центре эпидемиологии имени Гамалеи.

Разработанная отечественными специалистами вакцина сформировала иммунитет к коронавирусу у 100% участвовавших в испытании добровольцев, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, к лекарству проявляют интерес более 20 стран, а пять готовы участвовать в совместном производстве.

С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут выполнять из Москвы в Женеву и обратно раз в неделю.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире диагностирован у более чем 17,6 миллиона человек. Зафиксировано 679 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах – 4,56 миллиона инфицированных.

Коронавирус в Москве

Заболели – 242 049

Умерли – 4 473

Выздоровели – 180 581

Коронавирус в России

Заболели – 845 443

Умерли – 14 058

Выздоровели – 646 524

Коронавирус в мире

Заболели – 17 630 990

Умерли – 679 380

Выздоровели – 9 300 833

Статистика коронавируса в России и мире на 2 августа 2020 года

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 242 049 4 473 180 581 Россия 845 443 14 058 646 524 США 4 560 534 127 670 1 476 059 Весь мир 17 630 990

679 380

9 300 833



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