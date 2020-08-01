Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 августа 2020 года

Число зараженных коронавирусом в России превысило 839 тысяч. За последние сутки выявлено 5 482 инфицированных. За время эпидемии вылечились свыше 638 тысяч зараженных, 13 963 пациента скончались.
Россия с 1 августа открывает границу с Абхазией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Решение принято на основе заключения Роспотребнадзора и Минздрава России, также учитывалась готовность инфраструктуры республики к приему туристов.
Коронавирусом в мире заразились более 17,33 миллиона человек. Более 674 тысяч скончались. Число инфицированных в Соединенных Штатах превысило 4,49 миллиона человек.
Великобритания отложила очередной этап снятия ограничительных мер. Он должен был начаться 1 августа. Власти королевства не могут рисковать, заявил премьер-министр Борис Джонсон.
Коронавирус в Москве
Заболели – 241 359
Умерли – 4 460
Выздоровели – 179 168
Коронавирус в России
Заболели – 839 981
Умерли – 13 963
Выздоровели – 638 410
Коронавирус в мире
Заболели – 17 330 990
Умерли – 674 380
Выздоровели – 9 100 833
Статистика коронавируса в России и мире на 1 августа 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|241 359
|4 460
|179 168
|Россия
|839 981
|13 963
|638 410
|США
|4 490 534
|127 670
|1 456 059
|Весь мир
|17 330 990
|674 380
|9 100 833
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