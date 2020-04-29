В России нашли новый способ выявить коронавирус

На совещании Владимира Путина с главами регионов России Сергей Собянин рассказал о новом способе выявления коронавируса в Москве. Он отметил, что, возможно, этот опыт будет полезен и для других регионов.

Лечение коронавируса во многом зависит от того, насколько оперативно он будет обнаружен. Во всем мире специалисты ищут самые разные способы диагностирования этой болезни.

Прорывную технологию в этой области собрались применять в Москве. "Буквально завтра мы включим в систему искусственного интеллекта по обнаружению коронавируса на основе рентгеновских снимков", – рассказал Сергей Собянин во время совещания Владимира Путина с главами российских регионов.

Столичный градоначальник добавил, что система будет функционировать сразу а "боевом режиме". О том, каких результатов удастся добиться с ее помощью, он пообещал отчитаться перед самим президентом, правительством страны и перед Министерством здравоохранения. Сергей Собянин отметил, что столичный опыт можно будет распространить и на другие регионы России.

Отметим, коронавирус в Москве приобрел самые угрожающие масштабы по сравнению с другими субъектами. Однако и принимаемые в городе меры отличаются своей эффективностью и продуманностью.

Речь идет как о лечении короанвируса, так и о профилактических мерах. Карантин в Москве позволил сбить пик эпидемии и уделить больше внимания заботе о каждом пациенте.

Продление карантина в Москве, в соотвествии с заявлением Владимира Путина, распространит режим вынужденных выходных до 11 мая. После этого властям предстоит оценить ситуацию и приступить к поэтапной отмене ограничений из-за коронавируса в России.