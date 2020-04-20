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Еще впереди: Путин предупредил о пике заболеваемости коронавирусом

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент провел совещание с вирусологами о распространении коронавируса в России. Владимир Путин заявил, что ситуация в стране остается сложной.
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Глава государства отметил, что пик заболеваемости COVID-19 еще впереди. При этом он подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в России удалось замедлить.

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Владимир Путин добавил, что это не должно успокаивать, и сейчас надо сделать все, чтобы сгладить предстоящий пик. По его словам, с болезнью может столкнуться каждый. "Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается", – цитирует президента ТАСС.

Путин констатировал, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается не только в Москве, но и в других регионах. Он отметил, что очень важно, чтобы у медработников был заранее готовый алгоритм действий для оказания помощи больным коронавирусом в России.

Президент потребовал эффективно внедрять по всей стране лучшие практики регионов по борьбе с коронавирусом. Он сообщил, что договорился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, чтобы тот провел совещание с главами регионов на эту тему.

По данным на 20 апреля, зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в России. Больше всего заболевших наблюдается в Московском регионе – более 31 тысячи. 

Автор: 20 апреля 2020, 16:33
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