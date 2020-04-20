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Общество

#МыВместе: как Россия объединяется в борьбе с коронавирусом

Фото:nikapetrotech.com
Проблема распространения коронавируса на территории России мобилизовала силы внутри страны. Общественные организации, социально ответственный бизнес, волонтеры – все объединились, чтобы справиться с пандемией. 

Продолжение: Нельзя считать больными: эксперт назвал переносчиков коронавируса вакциной
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В ночь на 19 апреля в Екатеринбург прибыл третий самолет из четырех запланированных рейсов с гуманитарной помощью из Китая. Отметим, что доставку средств защиты для борьбы с коронавирусом организовали российские бизнесмены. Всего на Урал прибудет 100 тонн гуманитарной помощи, которую распределят по больницам Свердловской и Челябинской областей. 

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В последние дни количество заболевших COVID-19 возрастает. На 20 апреля подтверждено 47 121 случаев заражения. Одной из причин осложнения ситуации являются нарушения режима самоизоляции со стороны населения. Напоминаем, что самой уязвимой категорией являются люди старше 65 лет. Поэтому крайне важно обеспечить их всем необходимым в условиях самоизоляции. На помощь этой категории граждан приходят волонтеры и социально ответственный бизнес.

К борьбе с распространением коронавируса в России подключились представители федеральной компании "Ника-Петротэк", которая является производителем химических реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

В Воронежской, Оренбургской областях, Удмуртской республике и республике Татарстан представители компании обеспечивают пожилых людей, находящихся на самоизоляции, продуктовыми наборами, а также организуют питание сотрудников специальных служб на постах. Помимо этого "Ника-Петротэк" помогает с приобретением защитных масок, антисептиков, бесконтактных термометров для медработников и волонтеров.

Представители компании "Ника-Петротэк" объединили свои усилия с волонтерами Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ. В качестве добровольцев на сайте акции зарегистрировались уже более 50 сотрудников "Ника-Петротэк" в Воронежской, Свердловской, Оренбургской областях, республиках Удмуртия и Татарстан. Новые волонтеры проходят онлайн обучение и готовы принимать участие в последующих мероприятиях.

Согласно данным ВЦИОМ, за месяц каждый четвертый россиянин оказал помощь другим людям или организациям.

Принять участие во всероссийской акции #МыВместе и помочь в борьбе с распространением коронавируса в России может каждый.

Подробнее можно узнать на сайте Мывместе2020.рф или по телефону горячей линии 8 800 200 43 11. 

Автор: 20 апреля 2020, 13:16

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