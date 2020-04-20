Больше 47 тысяч заболевших: коронавирус в России стремительно заражает

Согласно данным официальной статистики, к 20 апреля 2020 года в России зафиксирован 47 121 случай заболевания коронавирусом. Всего за сутки показатель увеличился на 4 268 пациентов с подтвержденным диагнозом.
Новые случаи были зафиксированы в 76 регионах страны. Вместе с этим в России за сутки успели выздороветь 155 человек. За это же время коронавирус унес 44 жизни.
Как рассказали в московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в столице зарегистрировано 2 026 новых случаев. Таким образом, в городе более 26 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом.
Отмечается, что порядка половины (45,3%) новых случаев заболевания в России было выявлено активно. То есть ярких симптомов коронавируса у пациентов не было. К каким выводам это подталкивает, предстоит решить экспертному сообществу.
Последние новости о коронавирусе в России показывают, что люди надеются на быстрое достижение пика заболеваемости, чтобы скорость эпидемии как можно быстрее пошла на спад. Это позволило бы раньше вернуться к привычной жизни.
Для того чтобы замедлить или остановить распространение коронавируса, в России были введены санитарно-эпидемиологические ограничения, в частности карантин в Москве. В городе действуют жесткие правила, ограничивающие перемещение. Ездить на транспорте – как личном, так и общественном – можно только при наличии электронного пропуска. Пешком – не дальше 100 метров от своего дома.
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