Магазины отказались от наличных из-за пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала жителям планеты на время пандемии отказаться от наличных средств. Однако некоторые ретейлеры в России решили полностью перейти на бесконтактную оплату.

COVID-19 продолжает распространяться по планете. Пандемия коронавируса вынуждает людей задумываться о безопасности и соблюдать правила гигиены. Недавно стало известно, что некоторые российские магазины решили отказаться от оплаты наличными, поддержав технологию PayPass. Полностью на бесконтактную оплату перешли Wildberries, Lamoda, Ozon, "Ситилинк", "Связной", Aliexpress, "М.Видео" и "Эльдорадо", пишет Lenta.ru.

Ретейлеры решили закрыть магазины и оставить лишь интернет-площадки. К слову, торговые сети пробуют бесконтактную доставку, при которой курьер не будет контактировать с клиентом. Товар будет ожидать на месте, о котором договорились сотрудник доставки и покупатель.

По состоянию на 21:00 мск 30 марта в России зафиксировано 1840 случаев заражения коронавирусом. 11 человек из этого списка скончались, выздоровели 74. COVID-19 обнаружили более чем у 760 тысяч жителей планеты. Смертность составляет 4,7%.