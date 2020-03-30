Магазины отказались от наличных из-за пандемии коронавируса

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 сегодня, 2 апреля Симптомы коронавируса

Топ новостей

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
Стало известно об уходе Александра Домогарова
В России создали лекарство для лечения коронавируса
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
партнеры
Четверг
2 апреля
Лента новостей
23:49
Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии
21:21
"Совсем иная реальность": у изнеможденного карантином Билана опустились руки
21:04
"Новая возможность": назван неожиданный итог эпидемии коронавируса
21:02
"Хватит освиневать!": Гузеева решилась на кардинальные меры из-за карантина
21:01
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
20:36
В Москве продлили режим самоизоляции
20:30
Отсидевший кузбассовец устроил поножовщину из-за абсурдного спора
20:03
Жительница Петербурга получила серьезные ожоги из-за курения
19:39
В Петербурге водитель иномарки сбил пенсионерку
19:22
"Многих от меня тошнит": жена устроила разборки с Меньшиковым из "Дома-2"
19:19
Петросян спрятал от Степаненко картины на миллиард рублей
19:17
На парковке торгового центра в Москве зарезали мужчину
19:02
Коронавирус: приколы про COVID-19
19:01
Коронавирус: последние новости сегодня, 2 апреля 2020 года
18:46
В Башкирии возросло число заболевших коронавирусом
18:45
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
18:31
"Ждем богомольчика маленького": Богомолов показал провокационное видео с Собчак
18:07
Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса
17:52
"Промокали насквозь": артистке сериала "Адвокат Ардашев" пришлось померзнуть
17:42
Путин дал регионам дополнительные полномочия из-за коронавируса
17:33
Жительница Подмосковья в пьяном угаре пырнула ножом своего сожителя
17:10
Путин обратился с просьбой к россиянам
17:08
"Полинаркоман": жуткие подробности о состоянии Джигана
17:03
Сидите дома: Путин объявил о продлении нерабочих дней
16:57
"Я была в первом классе": Лолита шокировала подробностями сексуальных домогательств
16:45
"Проект завершен, а Луи все не уходит": звезда сериала "Кухня" о главной проблеме
16:39
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя
15:56
"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса
15:56
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
15:46
Стартовало голосование российской профессиональной премии "Внедорожник года 2020"
15:45
"С головой что-то стало": что произошло с Алибасовым после отравления "Кротом"
15:39
Барановская раскрыла подробности первой встречи с Гордоном
15:31
Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии
15:13
"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян
15:08
Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса
15:05
Доктор Комаровский раскрыл правила борьбы с коронавирусом
15:03
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
14:54
Дочь Заворотнюк показала своего "маленького"
14:51
"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко
14:40
"Сорвало крышу": у Боярской пропали стеснение и стыд
14:38
Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке
14:32
Евгения Медведева сбежала из Канады
14:14
Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом
14:10
Обладающая лишним весом дочь Пригожина разделась для фотосъемки
13:59
Аршавин вымаливает разрешение платить детям меньше
13:57
"Я люблю выпивать": Башаров признался Корчевникову в алкоголизме
13:54
Бывший друг сообщил о похоронах в семье Пугачевой
13:49
Раскрыты детали нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
13:41
Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
"Получила в затылок": на мать Лолиты Милявской напали
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
Коронавирус

Магазины отказались от наличных из-за пандемии коронавируса

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала жителям планеты на время пандемии отказаться от наличных средств. Однако некоторые ретейлеры в России решили полностью перейти на бесконтактную оплату.
прочитано 2959 раз

COVID-19 продолжает распространяться по планете. Пандемия коронавируса вынуждает людей задумываться о безопасности и соблюдать правила гигиены. Недавно стало известно, что некоторые российские магазины решили отказаться от оплаты наличными, поддержав технологию PayPass. Полностью на бесконтактную оплату перешли Wildberries, Lamoda, Ozon, "Ситилинк", "Связной", Aliexpress, "М.Видео" и "Эльдорадо", пишет Lenta.ru.

ПО ТЕМЕ

Хромосомные поломки: чем грозит беременным заражение коронавирусом

Без лекарств: назван простой способ спастись от коронавируса

Ретейлеры решили закрыть магазины и оставить лишь интернет-площадки. К слову, торговые сети пробуют бесконтактную доставку, при которой курьер не будет контактировать с клиентом. Товар будет ожидать на месте, о котором договорились сотрудник доставки и покупатель.

По состоянию на 21:00 мск 30 марта в России зафиксировано 1840 случаев заражения коронавирусом. 11 человек из этого списка скончались, выздоровели 74. COVID-19 обнаружили более чем у 760 тысяч жителей планеты. Смертность составляет 4,7%.

Автор: 30 марта 2020, 21:01

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

"Хватит освиневать!": Гузеева решилась на кардинальные меры из-за карантина
Тихий ужас: тяжелая болезнь сделала Лазареву неузнаваемой
"Многих от меня тошнит": жена устроила разборки с Меньшиковым из "Дома-2"
Петросян спрятал от Степаненко картины на миллиард рублей

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Остался один на один со своей болезнью": Лещенко обратился к россиянам

Артист сделал заявление
Общество

Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса

Жулье активизировалось в непростых для граждан условиях
Шоу-бизнес

"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего

Разоткровенничалась пиарщица артистки
Шоу-бизнес

В семье Аллы Довлатовой случилось несчастье

Сын телеведущей попал в больницу

Гороскоп

Это еще цветочки: человечеству предрекли жуткие события после смертельной пандемии
Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Евгения Медведева сбежала из Канады
"Золото все липовое": Губерниев врезал оправдавшейся Резцовой
Озверевшие россияне требуют исключить Трусову из сборной
Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+