Магазины отказались от наличных из-за пандемии коронавируса

COVID-19 продолжает распространяться по планете. Пандемия коронавируса вынуждает людей задумываться о безопасности и соблюдать правила гигиены. Недавно стало известно, что некоторые российские магазины решили отказаться от оплаты наличными, поддержав технологию PayPass. Полностью на бесконтактную оплату перешли Wildberries, Lamoda, Ozon, "Ситилинк", "Связной", Aliexpress, "М.Видео" и "Эльдорадо", пишет Lenta.ru.
Ретейлеры решили закрыть магазины и оставить лишь интернет-площадки. К слову, торговые сети пробуют бесконтактную доставку, при которой курьер не будет контактировать с клиентом. Товар будет ожидать на месте, о котором договорились сотрудник доставки и покупатель.
По состоянию на 21:00 мск 30 марта в России зафиксировано 1840 случаев заражения коронавирусом. 11 человек из этого списка скончались, выздоровели 74. COVID-19 обнаружили более чем у 760 тысяч жителей планеты. Смертность составляет 4,7%.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Если у меня 37.8 вызывать врача?
Мы победим коронавирус?
Доигрались москвичи