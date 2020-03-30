"Меня это поразило": медсестра больницы в Коммунарке рассказала о визите Путина

В минувший вторник Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке. Подробности визита президента раскрыла одна из сотрудниц.

Главная медсестра больницы Людмила Ларионова призналась, что сильно удивилась, когда глава страны направился в защитную зону, куда многие боятся заходить. "И то, что он (Владимир Путин. – Прим. ред.) туда пошел... Меня это поразило", – вспомнила она в эфире программы "Вести недели" на канале "Россия 1".

Женщина рассказала, что снимала происходящее на мобильный телефон. Однако медсестре было сложно держать президента и главврача в кадре, так как они очень быстро ходили, передает РИА Новости.

Напомним, 24 марта российский лидер побывал в медицинском центре в Коммунарке, где находятся пациенты с коронавирусом. Владимир Путин осматривал больницу в специальном защитном костюме. В ходе визита он успел поговорить с медицинскими работниками и пациентами.

Ситуация с коронавирусом в России становится сложнее с каждым днем. По последним данным, число заболевших в стране выросло до 1534. Жертвами китайской инфекции стали восемь человек, 64 пациента вылечились.