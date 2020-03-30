"Вряд ли помогут": меры против коронавируса в России признаны неэффективными

Самая напряженная ситуация с коронавирусом складывается в Москве. Помимо жителей столицы, в городе трудятся около двух-трех миллионов тех, кто приезжает в город из других регионов, отметил веущий научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук Геннадий Чуев.
По его словам, эти приезжие могут заразиться в Москве, а потом поедут на каратин в свои регионы, где начнут заражать окружающих. В Италии ситуация развивалась именно так, подчеркнул ученый. Он не исключил, что в ближайшее время вспышки коронавируса могут произойти в тех областях, где система здравоохранения работает недостаточно эффективно.
Тем не менее Чуев похвалил федеральные власти за своевременно закрытые границ с Китаем и другими странами. Ученый считает, что первая неделя апреля станет решающей для борьбы с коронавирусом в России.
Если принятые властями меры окажутся эффективными, то пик заболеваемости COVID-19 в Москве наступит в середине апреля, зараженных будет 15 тысяч, предположил Чуев. "Это очень хороший результат большого числа превентивных мер, уже принятых в столице", – приводит слова специалиста портал "Эксперт Online".
Число заболевших коронавирусом по всему миру на 29 апреля составило 669 тысяч. Вылечились 144 тысячи человек, но 3,5 тысячи не смогли справиться с инфекцией.
Заболевших коронавирусом в России – 1,5 тысячи человек. Из них больше тысячи в Москве. За последние сутки в столице выявлено 197 случаев заражения COVID-19.
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