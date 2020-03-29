Озвучены неожиданные последствия коронавируса

Многие эксперты сходятся во мнении, что даже после победы над эпидемией коронавируса мир больше не вернется к своему прежнему состоянию. О том, к каким неожиданным последствиям приведет пандемия, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Тотальная вакцинация и общий высокий уровень гигиены слишком сильно "расслабили" народ. Общество долгое время отказывалось воспринимать инфекционные заболевания одной из главных и весьма опасных проблем человечества.

Порой это пренебрежение принимало и вовсе карикатурные формы, когда люди начинали искать проблему в не в болезнях, а в попытках бороться с ними. "Сколько у нас борцов с прививками! Которые сейчас в норы позабивались и мечтают, чтобы скорее появилась вакцина от коронавируса", – цитирует РИА Новости Евгения Комаровского.

После эпидемии коронавируса польза прививок станет еще более очевидной. Да и государства больше внимания станут уделять вопросам здравоохранения, будут тренировать врачей на случай возникновения новых пандемий и следить за тем, чтобы больницы были обеспечены всем необходимым, уверен врач.

Стоит готовиться и к негативным последствиям эпидемии коронавируса в мире. Так, поскольку вопреки советам и настоятельным просьбам врачей многие продолжают принимать антибиотики из страха перед болезнью, в будущем они могут перестать помогать большинству. А повальное применение дезинфицирующих средств может стать причиной аллергии и большой части общества.

Серьезные последствия для мира коронавирус несет и с точки зрения экономики. Впрочем, этим вопросом уже вплотную занимаются профессиональные экономисты. Однако даже они не могут с уверенностью сказать, насколько все будет плохо в тот момент, когда человечеству наконец удастся побороть пандемию.