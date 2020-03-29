Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 сегодня, 31 марта Симптомы коронавируса

Топ новостей

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
Стало известно об уходе Александра Домогарова
В России создали лекарство для лечения коронавируса
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
партнеры
Вторник
31 марта
Лента новостей
18:42
Проходит обряд: неадекватному поведению Джигана нашли мистическое объяснение
18:40
"Сорян, вась": упавший ниже плинтуса Джиган извинился перед Самойловой за измены
18:23
Карантин в Москве
18:08
Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года
18:05
Симптомы коронавируса: как распознать первые признаки COVID-19
18:00
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:53
Новый роман? Шейк застукали с известным бабником
17:43
Коронавирус: приколы про COVID-19
17:28
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
17:08
Орлова призвала россиян написать заявление на устроившего собачьи бои Гуфа
17:05
В метро Москвы женщина упала на рельсы и умерла
16:27
Бросившая дочь Шишкова показала прелюдию с новым любовником
16:19
Сбежавшая дикая кошка напугала жителей Подмосковья
15:57
Меган Маркл и принц Гарри официально простились с подданными
15:37
"Сколько же пластики": переделанная Вайкуле стала на одно лицо с Орбакайте
15:34
"Приятно вспоминать": 25-летняя актриса пряталась в домике с Буруновым на съемках "Полицейского с Рублевки"
15:23
"Звать тебя никак": оскорбившаяся Резцова поставила на место выскочку Губерниева
15:21
Врачи не могут разобраться с болезнью Лещенко
15:16
"Он для меня никто": сорвавшаяся Борисова вылила ведро грязи на своего спасителя
15:16
"Я давно хотела в своей жизни что-то изменить": разведенная Степаненко связалась с холостяком Шифриным
15:14
Володин призвал россиян бережно относиться друг к другу
15:03
Аль Бано в вымирающей от коронавируса Италии упал на колени перед русскими с мольбой
14:58
"Уже два года": молодая жена Цекало приоткрыла завесу тайны о личной жизни
14:56
Юмор стал российским лекарством от коронавируса
14:45
Оксана Самойлова объявила о разводе с Джиганом
14:39
Проклятый коронавирус оставил народ без Киркорова
14:36
"Это неправильно, неполноценно": Рианна собралась рожать
14:33
"Круто!": дочь Миллы Йовович восхитила идеальным русским языком (видео)
14:30
Почему карантин убивает отношения
14:28
Не без недостатков: Виторган честно высказался о сериале "Эпидемия"
14:17
Коронавирус не помешал звезде "Дома-2" отправиться под венец во второй раз
14:01
Есть пострадавшие: под Петербургом легковушка врезалась в дерево
13:57
Разин о разводе Пугачевой и Галкина: Алла Борисовна – еще тот монстр
13:48
Бузова показала прилюдные ласки с известным блогером (видео)
13:43
"Бог шельму метит": изолированной Кудрявцевой крепко досталось от Разина
13:29
На синей ветке московского метро произошел сбой
13:17
Ремонт, спорт, игры: МКБ проанализировал траты россиян перед нерабочей неделей
13:16
Миронова показала себя во всей красе спустя месяц после родов
13:14
Озверевшие россияне требуют исключить Трусову из сборной
13:14
Прыгнул в яму и накрылся брезентом: актер Анатолий Кот испытал стресс из-за мощного взрыва
13:04
"Всегда можешь рассчитывать": Тимати протянул опустившемуся Джигану руку помощи
12:59
Известный тележурналист погиб в аварии
12:50
"Почки капитально посадил": певица Жасмин о состоянии маленького сына
12:46
Прожарь еще: Меньшова с мужем неделю не по-детски отрывались в сауне
12:43
Вассерман рассекретил содержимое карманов на съемках сериала "Гранд"
12:39
"Старая дева": незамужняя Варнава сделала признание
12:32
В Подольске пьяный мужчина угнал машину скорой помощи и попытался сбить полицейских
12:26
Госдума приняла пакет законов по обращению Путина
12:02
Приходила во сне: звезда сериала "Великая" Трубинер о мистической встрече с женой
11:56
Свести концы с концами: как выживают лишившиеся работы из-за коронавируса Пугачева и Галкин
11:51
Проскурякова рассказала о расставании с больным Николаевым
11:46
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
11:45
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
11:45
В Думе поддержали ужесточение наказания за нарушение карантина
11:29
Драматург Зорин умер после тяжелой болезни
11:24
Дума увеличивает размер выплат по больничному листу до уровня МРОТ
11:15
Съемки сериала "След" под угрозой из-за карантина
11:03
"Вмешательство свыше": Фадеев нашел объяснение пандемии коронавируса
10:56
Число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 70
10:50
Россияне поддержали болеющего коронавирусом Лещенко (видео)
10:33
"Что ж вы такие тупые!": мать публично набросилась на Собчак и Богомолова
10:21
Российские ученые разработали высокоточный тест на коронавирус
10:20
Нелепая ошибка: сделано важное заявление о семье Джигана
10:16
"Бухая?": абсолютно голая Штурм выставила свою темную "норку"
09:52
Рэпер Гуф устроил собачий бой в прямом эфире
09:52
Как не располнеть на карантине: простые и действенные советы от Волочковой
09:42
Родившая Бондарчук пришла к Пугачевой
09:39
"Огромный шок": будущему мировой экономики вынесли суровый приговор
09:09
Вмятины на лице: появилось фото врача из Коммунарки после многочасовой смены
08:38
Звезда сериала "Санта-Барбара" умерла в возрасте 66 лет
07:03
"Не вернулась бы даже за миллион": Экс-супруга не хочет знаться с Иваном Краско
05:13
"Потом заберет": Тарасов подарил жене неприлично дорогую машину
03:02
"Брови – атас": народ в шоке от "естественной" красоты пойманной с кокаином Бочкаревой
01:05
Хромосомные поломки: чем грозит беременным заражение коронавирусом
23:01
Привлекательную дочь Климовой сравнили со звездной мамой
21:01
Магазины отказались от наличных из-за пандемии коронавируса
20:34
Без лекарств: назван простой способ спастись от коронавируса
20:23
"Обстановка по кайфу": Волочкова показала огненный шпагат
20:17
Полиция объявила розыск нарушившего с Кравец карантин по коронавирусу мужика
20:04
Из-за коронавируса в Москве запретили гулять с детьми и бегать
20:03
Стал "овощем": друг сообщил об угасающем рассудке тяжелобольного Джигарханяна
19:43
"Сосет ноги бабушки": по Шишковой проехались за брошенную дочь
19:35
Ученый назвал лучший способ остановить пандемию коронавируса
19:03
Стал известен результат теста на коронавирус у Винокура
18:48
Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года
18:14
"Никогда не был мальчиком": стилист Пугачевой призвал Киркорова признаться в гомосексуальности
17:57
В ФЗНЦ подтвердили побег своего сотрудника из ливийской тюрьмы "Митига"
17:22
Дональд Трамп отказался оплачивать охрану принца Гарри и Меган Маркл
17:19
Смекалка в действии: заключенные будут шить медицинские маски для россиян
17:11
Россияне начали спиваться на карантине
16:46
Пир из чумы: подмосковный кондитер испек торт в виде коронавируса
16:38
Нарушили карантин: звезда сериала "Деффчонки" о медовом месяце
16:34
"Неадекватно": эксперт отреагировал на введение карантина по всей России
16:30
"Жирненькая, щечки, как у жабки, ножки волосатенькие": Николаев пришел в ужас при виде Королевой
16:23
"Мыщ": Джигану влепили за безграмотный абсурд в соцсетях
16:00
"Описалась от смеха": народ в восторге от кулинарного таланта звезды "Кухни"
15:59
Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Москве
15:56
Сделано заявление о связи коронавируса с бесплодием
15:42
"Три недели мы протянем": сын Понаровской с детьми застрял на Гоа из-за вируса
15:38
Крутой послал Волочкову за ее неадекватные запросы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Красный" менеджмент: как представители системной оппозиции пользуются властью
Исповедь киевской пианистки: Цымбалюк-Романовская об интимной жизни с престарелым Джигарханяном
"Никогда не был мальчиком": стилист Пугачевой призвал Киркорова признаться в гомосексуальности
Свести концы с концами: как выживают лишившиеся работы из-за коронавируса Пугачева и Галкин
"Потом заберет": Тарасов подарил жене неприлично дорогую машину
Бузова показала прилюдные ласки с известным блогером (видео)
Коронавирус

Озвучены неожиданные последствия коронавируса

Эксперты сходятся во мнении, что после эпидемии коронавируса мир уже не будет прежним. Фото: Christoph Reichwein (crei) via w/www.imago-images.de/www.globallookpress.com/
Многие эксперты сходятся во мнении, что даже после победы над эпидемией коронавируса мир больше не вернется к своему прежнему состоянию. О том, к каким неожиданным последствиям приведет пандемия, рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Продолжение: "Все хуже и хуже": заболевшая коронавирусом модель высказалась о жутком симптоме
прочитано 8191 раз

Тотальная вакцинация и общий высокий уровень гигиены слишком сильно "расслабили" народ. Общество долгое время отказывалось воспринимать инфекционные заболевания одной из главных и весьма опасных проблем человечества.

ПО ТЕМЕ

Инструкция: как спастись от коронавируса при походе в магазин

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Порой это пренебрежение принимало и вовсе карикатурные формы, когда люди начинали искать проблему в не в болезнях, а в попытках бороться с ними. "Сколько у нас борцов с прививками! Которые сейчас в норы позабивались и мечтают, чтобы скорее появилась вакцина от коронавируса", – цитирует РИА Новости Евгения Комаровского.

После эпидемии коронавируса польза прививок станет еще более очевидной. Да и государства больше внимания станут уделять вопросам здравоохранения, будут тренировать врачей на случай возникновения новых пандемий и следить за тем, чтобы больницы были обеспечены всем необходимым, уверен врач.

Стоит готовиться и к негативным последствиям эпидемии коронавируса в мире. Так, поскольку вопреки советам и настоятельным просьбам врачей многие продолжают принимать антибиотики из страха перед болезнью, в будущем они могут перестать помогать большинству. А повальное применение дезинфицирующих средств может стать причиной аллергии и большой части общества.

Серьезные последствия для мира коронавирус несет и с точки зрения экономики. Впрочем, этим вопросом уже вплотную занимаются профессиональные экономисты. Однако даже они не могут с уверенностью сказать, насколько все будет плохо в тот момент, когда человечеству наконец удастся побороть пандемию.

Автор: 29 марта 2020, 17:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коронавирус в России: толпы в магазинах и тотальный карантин

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Россия получила новый статус из-за коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

"Выла от боли": известная ведущая срочно госпитализирована в Испании
Орлова призвала россиян написать заявление на устроившего собачьи бои Гуфа
Бросившая дочь Шишкова показала прелюдию с новым любовником
"Живем мы недолго": заболевший Николаев обратился к народу с тревожным посланием

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Стал "овощем": друг сообщил об угасающем рассудке тяжелобольного Джигарханяна

Артиста сразили диабет и развод
Шоу-бизнес

Свести концы с концами: как выживают лишившиеся работы из-за коронавируса Пугачева и Галкин

У звезд много расходов
Шоу-бизнес

Проскурякова рассказала о расставании с больным Николаевым

Артистка живет отдельно от мужа
Шоу-бизнес

"Что ж вы такие тупые!": мать публично набросилась на Собчак и Богомолова

Людмила Нарусова не сдержала эмоций

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года
Гороскоп на апрель 2020 года
Гороскоп на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Озверевшие россияне требуют исключить Трусову из сборной
Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой
Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+