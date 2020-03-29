Инструкция: как спастись от коронавируса при походе в магазин

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль озвучил подробную инструкцию для россиян о том, как ходить в магазин и минимизировать риск заражения коронавирусом. Позаботиться о себе может каждый.



Коронавирус в России успел приобрести такие масштабы, чтобы заметная часть общества начала воспринимать эпидемию как серьезную угрозу. Люди боятся лишний раз выходить на улицу, чтобы не заразиться новой болезнью.

Однако существуют потребности, которые невозможно отложить надолго, В частности, речь идет о походе в магазин – рано или поздно с необходимостью отправиться в торговую точку столкнется любой, даже самый убежденный затворник. Доктор Леонид Рошаль озвучил инструкцию, выполнение которой убережет человека от лишнего риска.

Он подчеркнул, что магазинную тележку следует брать только в перчатках. В общественных туалетах надо использовать салфетку или туалетную бумагу для того, чтобы открыть дверь или спустить воду.

Важно следить и за собственной гигиеной. "Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком – особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно", – цитирует РИА Новости Леонида Рошаля.

Кроме того, добавил президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", при выходе на улицу следует избегать близкого контакта с людьми, имеющими симптомы ОРВИ, а также просто больших компаний. Лучше всего держаться на расстоянии полутора-двух метров друг от друга и на какое-то время забыть об объятиях и поцелуях при встрече.

При появлении первых признаков насморка или кашля, добавил Леонид Рошаль, следует сразу же надеть медицинскую маску. Чихать и кашлять он посоветовал в платок или локоть.

Приходить в больницу с симптомами коронавируса, напомнил доктор, нельзя. Человеку, который заботится об окружающих. следует дистанционно получить совет от оператора горячей линии или вызвать специалиста на дом.

Коронавирус в России достиг таких масштабов, что полностью избавиться от угрозы заражения, к сожалению, практически невозможно. Однако следование этой простой инструкции заметно снизит риск не только для самого человека, но и для окружающих.

Напомним, число больных кронавирусом в России за сутки увеличилось на 269 человек и достигло отметки в 1534. На Москву приходится 1014 пациентов с подтвержденным диагнозом. Жертвами эпидемии в нашей стране стали восемь человек, из них шестеро умерли в столице.