Стало известно о состоянии контактировавших с больным коронавирусом в Москве

Установлен круг общения подхватившего коронавирус москвича. У родственников и друзей россиянина, недавно приехавшего из Италии, нет симптомов страшной болезни, а у контактировавших с ним выявлены легкие признаки ОРВИ.





Продолжение: Озвучены условия содержания пациентов с подозрением на коронавирус в Москве

Составить список контактов заболевшего вирусом COVID-19 удалось менее, чем за сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Госпитализированы шесть родственников пациента, двое из которых находятся в Крыму и Московской области, а также пять друзей – один пока за границей. Примечательно, что все они в отпуске. У них взяты пробы для проведения анализов, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Среди пассажиров прибывшего из Италии самолета из-за эпидемии коронавируса госпитализированы 13 человек. Все они имеют легкие симптомы ОРВИ. Остальные находятся либо на домашнем карантине, либо под наблюдением врачей. Данные об уехавших в другие регионы пассажирах переданы медицинским службам.

Как писали "Дни.ру", пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что у прилетевшего из Милана в Москву россиянина подтвержден коронавирус. Инфекция протекает в легкой форме, состояние пациента оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что вспышка COVID-19, повлекшая за собой распространение эпидемии коронавируса, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.