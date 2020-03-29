"Оболванивались и платили золотом": коронавирус встряхнул российских богачей за границей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поделилась на своей странице в "Фейсбук" любопытным диалогом, который состоялся у нее с некими российскими богачами, давно отправившими ребенка за границу. Им пришлось пересмотреть свои взгляды на государство после начала эпидемии коронавируса.

В связи с непростой ситуацией во всем мире, вызванной распространением коронавируса, на Министерство иностранных дел России легла огромная нагрузка по отправке застрявших в разных странах соотечественников домой. Некоторые случаи могут претендовать на то, чтобы превратиться в назидательную историю.

На своей странице в "Фейсбук" Мария Захарова рассказала о своем телефонном разговоре с некими весьма состоятельными россиянами, которые когда-то давно отправили своего сына в Лондон, а теперь собираются посылать за ним частный борт, чтобы увезти обратно в Россию. После того, как в Британию пришел коронавирус, признались они, со страны слетел весь налет цивилизации. Семье обнулили английские медицинские страховки – помощь они смогут получить только за деньги.

Такая встряска заставила семейство трезво сравнить реальное положение дел в Великобритании и России, после чего сделать выбор в пользу последней. Ну а Мария Захарова обратилась ко всем покинувшим страну богачам, которые в трудную для себя минуту вспомнили о существовании Родины.

"Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию , вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ", – написала она.

Пока титаническими усилиями и с огромной любовью народ восстанавливал страну после распала Советского Союза и коллапса 1990-х годов, эти люди были далеко и вкладывались в развитие других стран. Сейчас им указали на дверь и они "сдувают пыль с российских паспортов". Начать все же следует с самых основ – с уважения к стране и ее народу, уверена Мария Захарова.

