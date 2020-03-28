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Без масок и с температурой: сотрудники продуктовых магазинов в России о работе в эпидемию

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Недавно президент России Владимир Путин объявил внеплановые выходные по всей стране из-за эпидемии коронавируса COVID-19. С 28 марта по 5 апреля работать будут лишь продовольственные магазины и аптеки. 

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Многие сотрудники сетевых универмагов надеялись, что за работу во время всеобщего карантина им повысят выплаты или хотя бы сократят рабочий день. Однако выяснилось, что далеко не все работники получили даже простые средства защиты от коронавируса, такие как маски и перчатки.

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Представители сетей "Ашан" и "Магнит" сообщили, что введут для своих сотрудников премии и повысят оклад за работу в особых условиях. В то же время руководство "Пятерочек" не только не назначило денежные поощрения, но и предупредило подопечных о том, что в случае ухода на больничный работник лишается премиальной части оклада, которая составляет от трех до четырех тысяч рублей. Поэтому многим трудящимся приходится заступать на смену даже при наличии симптомов коронавируса, таких как температура. 

Как пишет Life, сами продавцы и кассиры сетевых универмагов в социальных сетях делятся шокирующей правдой об условиях труда. Работницы "Пятерочки" и "Перекрестка" призналась, что им и коллегам не выдали антибактериальных салфеток для обработки рабочих мест, а масок и перчаток не хватает на всех. Их раздают лишь во время проверок и призывают покупать средства защиты за свой счет. 

28 марта 2020, 11:18

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