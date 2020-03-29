Лекарство от коронавируса из России оценили в США

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в России презентовало препарат на основе мефлохина, который уже назвали эффективным лекарством от коронавируса. Оценили его действенность и в США.



Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова высоко оценила российское лекарство от коронавируса, презентованное Федеральным медико-биологическим агентством. Она подеркнула, что эффективность основного действующего средства препарата – мефлохина – в борьбе с новой болезнью уже доказана.

При этом он является наименее токсичным по сравнению с аналогами. Примечательно, что пока научное сообщество не может точно сказать, на что именно влияет препарат. На то, чтобы определить это, уйдут годы. Пока что клинические исследования лишь показали, что новое лекарство от коронавируса имеет заметное положительное влияние на организм.

Наряду со всеми достоинствами необходимо отметить, что новое лекарство от коронавируса доступно для быстрого производство и широкого применения. Таким образом, это не только эффективный, но и потенциально массовый препарат.

"Препараты будут применяться", – цитирует РИА Новости Анчу Баранову. Тем не менее, не стоит забывать и возможных побочных эффектах. Мефлохин вызывает у человека фототоксические побочные эффекты. Это значит, что применять лекарство от коронавируса можно только по назначению врача, а также нельзя забывать о необходимых мерах предосторожности – кремов для защиты кожи от лучей, а также солнцезащитных очков.