В России создали лекарство для лечения коронавируса

Первое в стране и, возможно, – в мире лекарство для коронавирусной инфекции COVID-19 представили в Федеральном медико-биологическом агентстве России. Им стал препарат на базе "Мефлохина", который прежде применялся против малярии, сообщили в пресс-службе агентства.
Представители ФМБА сообщили, что схему лечения с помощью этого средства разработали в научно-производственном центре "Фармзащита". Оно было составлено с учетом китайского и французского опыта в борьбе с инфекцией.
Как пояснила руководитель агентства, бывшая министр здравоохранения России Вероника Скворцова, препарат блокирует процесс негативных изменений в клетках, пораженных коронавирусом и не дает ему распространяться по организму дальше. А иммуноподавляющий компонент лекарства предотвращает развитие воспаления, вызываемого инфекцией. Для закрепления эффекта в нем содержатся антибиотики, которые позволяют повысить концентрацию лекарства в крови и клетках.
Скворцова отметила, что препарат можно будет использовать для лечения больных разной степени тяжести. Его также смогут использовать для профилактики коронавируса в России.
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