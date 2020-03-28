В России создали лекарство для лечения коронавируса

Еще недавно мировые специалисты говорили о том, что создать и протестировать лекарство от нового коронавируса в ближайшее время не удастся. Но российским ученым удалось сделать невозможное.

Первое в стране и, возможно, – в мире лекарство для коронавирусной инфекции COVID-19 представили в Федеральном медико-биологическом агентстве России. Им стал препарат на базе "Мефлохина", который прежде применялся против малярии, сообщили в пресс-службе агентства.

Представители ФМБА сообщили, что схему лечения с помощью этого средства разработали в научно-производственном центре "Фармзащита". Оно было составлено с учетом китайского и французского опыта в борьбе с инфекцией.

Как пояснила руководитель агентства, бывшая министр здравоохранения России Вероника Скворцова, препарат блокирует процесс негативных изменений в клетках, пораженных коронавирусом и не дает ему распространяться по организму дальше. А иммуноподавляющий компонент лекарства предотвращает развитие воспаления, вызываемого инфекцией. Для закрепления эффекта в нем содержатся антибиотики, которые позволяют повысить концентрацию лекарства в крови и клетках.

Скворцова отметила, что препарат можно будет использовать для лечения больных разной степени тяжести. Его также смогут использовать для профилактики коронавируса в России.