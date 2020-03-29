Проще простого: названо лучшее лекарство против коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает радовать оригинальным видением текущей ситуации. Пока ученые по всему миру трудятся над изобретением вакцины против коронавируса, Батька изобрел собственный, самый лучший, по его мнению, способ борьбы со смертельной заразой.



Одни отбиваются от коронавируса антибиотиками, другие народными средствами, третьи и вовсе пускают в ход горячительные напитки. Но у Александра Лукашенко свой способ.

Идеальный рецепт здоровья для белорусского лидера прост – физическая активность. Лучшим средством от коронавируса он назвал спорт, особенно хоккей. "Самое лучшее здоровье! Антивирусное лекарство, самое настоящее", – цитирует президента БЕЛТА.

До этого Лукашенко отметился несколькими скептическими высказываниями в отношении коронавируса. Ситуацию вокруг COVID-19 политик характеризовал как массовый психоз. По его мнению, раздуваемая вокруг эпидемии истерия может быть кому-то выгодна.

От паники из-за коронавируса может пострадать больше людей, чем от самой инфекции, утверждал Лукашенко. Белорусский лидер выразил уверенность, что его стране удастся пройти пик эпидемии до Пасхи, которая выпадет в этом году на 19 апреля.

По последним данным, в мире зафиксировано почти 600 тысяч случаев заражения коронавирусом. 27 тысяч человек не смогли справиться с инфекцией, однако 133 тысячи пациентов выздоровели. В Белоруссии заражены 94 человека.

В нашей стране коронавирусом COVID-19 заболели 1264 человека, шестеро скончались. С 30 марта Россия временно приостанавливает авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение с другими странами. Исключение сделано для дипломатов и водителей грузового транспорта.