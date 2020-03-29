Проще простого: названо лучшее лекарство против коронавируса

Одни отбиваются от коронавируса антибиотиками, другие народными средствами, третьи и вовсе пускают в ход горячительные напитки. Но у Александра Лукашенко свой способ.
Идеальный рецепт здоровья для белорусского лидера прост – физическая активность. Лучшим средством от коронавируса он назвал спорт, особенно хоккей. "Самое лучшее здоровье! Антивирусное лекарство, самое настоящее", – цитирует президента БЕЛТА.
До этого Лукашенко отметился несколькими скептическими высказываниями в отношении коронавируса. Ситуацию вокруг COVID-19 политик характеризовал как массовый психоз. По его мнению, раздуваемая вокруг эпидемии истерия может быть кому-то выгодна.
От паники из-за коронавируса может пострадать больше людей, чем от самой инфекции, утверждал Лукашенко. Белорусский лидер выразил уверенность, что его стране удастся пройти пик эпидемии до Пасхи, которая выпадет в этом году на 19 апреля.
По последним данным, в мире зафиксировано почти 600 тысяч случаев заражения коронавирусом. 27 тысяч человек не смогли справиться с инфекцией, однако 133 тысячи пациентов выздоровели. В Белоруссии заражены 94 человека.
В нашей стране коронавирусом COVID-19 заболели 1264 человека, шестеро скончались. С 30 марта Россия временно приостанавливает авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение с другими странами. Исключение сделано для дипломатов и водителей грузового транспорта.
Популярные темы форума
Куда же делась красавица Цымбалюк-Романовская?
Обращение президента к народу
Длинные волосы в 50
Как коронавирус на вас повлиял?
Ушел от меня из-за ребенка
У Петросяна родился ребенок
О народовластии.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Чето кушать хоцца. Поможешь? Что сварганить на быструю руку?
Американцам деньги выдали .А почему у нас всё в жёстких рукавицах.Жалеют женьги,или жадные