"Ответите перед богом и совестью!": врач-инфекционист обратился к народу в связи с коронавирусом

В воскресенье, 29 марта, в 18:30 известный врач, которому доверяют миллионы, Евгений Комаровский доступно объяснит зрителям ТВ-3, что такое коронавирус, и какие меры для защиты стоит предпринять, не впадая в панику и не поддаваясь массовой истерике, – в шоу "Доктор Комаровский против коронавируса".



Есть ли лекарство от коронавируса, и какая возможна профилактика? Нужно ли носить медицинские маски и в каких случаях? Как часто их надо менять? Можно ли стерилизовать или лучше сразу выкидывать? Как самому изготовить антисептик? Как правильно ухаживать за руками, если приходится их мыть слишком часто? Что с вакциной, и когда она появится? Как правильно лечить ОРВИ? И что обязательно сегодня должно быть в каждой аптечке? На эти и еще сотни других жизненно важных вопросов доктор Комаровский ответит лично в эфире ТВ-3 – со своим неизменным юмором и обаянием.

"Если сейчас, в дни карантина, у вас появилось свободное время, потратьте его на самообразование и узнайте все о своем организме, лекарствах и вирусах. За здоровье своих детей и своих родителей вы отвечаете перед Богом и своей совестью!" – утверждает Евгений Комаровский, но призывает не поддаваться панике и беречь свое здоровье.

Напомним, Евгению Комаровскому 59 лет, больше 40 из которых он посвятил медицине. Кандидат медицинских наук, он почти десять лет проработал заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. Сегодня у него более семи миллионов подписчиков в "Инстаграм" и свыше двух миллионов на "Ютубе".