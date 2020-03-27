Песков посетил одну вечеринку с инфицированным коронавирусом Лещенко

Злополучная вечеринка состоялась две недели назад. Политик заверил, что лично Льва Лещенко не видел.
По словам Дмитрия Пескова, он только "заезжал" на светское мероприятие. Представитель Кремля предположил, что певец к этому моменту, наверное, уже ушел. Также он отметил, что, в любом случае, за руку тогда уже никто не здоровался, сообщает "Московский комсомолец".
Напомним, в настоящее время Лев Лещенко находится в реанимации больницы в Коммунарке. Туда артиста госпитализировали с двусторонним воспалением легких. У звезды российской эстрады был подтвержден коронавирус.
На 27 марта общее число зараженных коронавирусом в России достигло 1040 человек. Основная масса инфицированных находятся в Москве и области. В столице до 5 апреля закрыты места массового скопления людей.
Как писали "Дни.ру", из-за эпидемии коронавируса в России введен ряд экстренных мер. Школьников досрочно отпустили на каникулы, а следующая неделя объявлена нерабочей.
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