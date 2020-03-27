Песков посетил одну вечеринку с инфицированным коронавирусом Лещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что присутствовал на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого Аллы. Там же находился знаменитый исполнитель, у которого подтвердился COVID-19.



Злополучная вечеринка состоялась две недели назад. Политик заверил, что лично Льва Лещенко не видел.

По словам Дмитрия Пескова, он только "заезжал" на светское мероприятие. Представитель Кремля предположил, что певец к этому моменту, наверное, уже ушел. Также он отметил, что, в любом случае, за руку тогда уже никто не здоровался, сообщает "Московский комсомолец".

Напомним, в настоящее время Лев Лещенко находится в реанимации больницы в Коммунарке. Туда артиста госпитализировали с двусторонним воспалением легких. У звезды российской эстрады был подтвержден коронавирус.

На 27 марта общее число зараженных коронавирусом в России достигло 1040 человек. Основная масса инфицированных находятся в Москве и области. В столице до 5 апреля закрыты места массового скопления людей.

Как писали "Дни.ру", из-за эпидемии коронавируса в России введен ряд экстренных мер. Школьников досрочно отпустили на каникулы, а следующая неделя объявлена нерабочей.