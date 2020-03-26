Коронавирус: последние новости сегодня, 26 марта 2020 года

Люди следят за последними новостями о коронавирусе практически в режиме онлайн, поскольку ситуация меняется каждый день. О том, что произошло сегодня, 26 марта 2020 года, читайте на "Дни.ру".

Сегодняшний день оказался богат на страшные прогнозы. Экономические эксперты продолжили рассказывать замершему в ужасе человечеству о том, что пандемия грозит спровоцировать мировой кризис, масштабами сравнимый с Великой депрессией.

По оценкам специалистов, негативные последствия накапливаются каждый день распространения эпидемии и карантинных мер. Была надежда, что международному сообществу удастся быстро справиться с болезнью, чтобы минимизировать все риски, однако последние новости о коронавирусе собираются убить и ее.

Прогноз: когда закончится эпидемия коронавируса

Американский вирусолог Чарльз Кэлишер не стал исключать, что эпидемия коронавируса продлится годы. По его словам, не стоит ждать, что пандемия прекратится сама по себе – справиться с ней поможет лишь создание вакцины.

Коронавирус в королевской семье

Тем временем в прессу просочились душевные терзания принца Гарри по поводу того факта, что коронавирусом заболел его отец, принц Чарльз. Внук Елизаветы II переживает, что может быть причиной болезни родителя, о которой трубят последние новости. Дескать, если бы он со своей женой Меган Маркл не уезжал бы в Канаду, принц Чарльз был бы здоров.

Больные коронавирусом звезды

Не обошлось без зараженных и среди российских знаменитостей. Так, стало известно, что коронавирусом заразилась советская актриса Жанна Болотова. В силу возраста – ей 76 лет – артистка находится в группе риска. Ее доставили в больницу.

Коронавирус на Укране

О том, как бороться с коронавирусом, задумались на Украине. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович пришел к логичному выводу, что в одиночку страна справиться не сможет, а все ее "стратегические партнеры" помощь оказывать не спешат. В связи с этим народный избранник призвал обратиться за поддержкой к России. Благо последние новости показывают, что наша страна готова противостоять эпидемии и за пределами своих рубежей.

Статистика коронавируса в мире и в России

Напомним, согласно последним данным на 26 марта 2020 года, число заразившихся коронавирусом во всем мире достигло отметки в 491328 человек. Жертвами пандемии стали 22116 человек. В России, как гласят последние новости о коронавирусе, число пациентов с таким диагнозом достигло 844, из которых 546 приходятся на Москву. В нашей стране погибли два человека.

Коронавирус: статистика на сегодня