Продлится годы: эксперт озвучил страшный прогноз по пандемии коронавируса

По мере распространения вирус будет поражать миллионы людей.
Те, кто останутся незараженными, могут стать носителями COVID-19 во время
второй волны пандемии, заявил специалист по коронавирусным инфекциям Чарльз
Кэлишер.
Он не исключил, что COVID-19 будет распространяться еще многие месяцы – до тех пор, пока человечество не изобретет вакцину. На вакцинацию миллиардов людей по всему миру уйдет много времени, отметил вирусолог.
Некорректно сравнивать COVID-19 с испанкой, которая 100 лет назад унесла жизни 60 миллионов человек, уверен эксперт. С тех пор медицина продвинулась далеко вперед. "Однако мне кажется вполне вероятным, что заражению подвергнутся миллионы", – сказал Кэлишер в интервью РБК.
В России коронавирусом COVID-19 заразились 840 человек в 56 регионах. За последние сутки было выявлено 182 новых случая, из них 136 – в Москве. 38 человек выздоровели.
Неделя с 30 марта по 5 апреля по поручению президента Владимира Путина объявлена нерабочей. В Москве закроются кафе, рестораны, торговые центры, парки и другие места массового скопления людей. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки.
На 26 марта коронавирусом по всему миру заразились 472 тысячи человек, 115 тысяч выздоровели. Соединенные Штаты вышли на первое место по темпам распространения COVID-19: каждые сутки там фиксируется более десяти тысяч новых случаев.
26 марта лидеры стран "Большой двадцатки" проведут экстренный саммит в онлайн-формате. Главы государств обсудят меры по борьбе с коронавирусом.
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