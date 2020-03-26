Принца Гарри мучат угрызения совести из-за больного коронавирусом отца

Принц Гарри с трудом сдержал слезы. По словам источника, близкого к королевской семье, его мучат угрызения совести.
О том, что у отца коронавирус, Гарри узнал по телефону, сообщает In Touch. Как только старшему сыну королевы Великобритании сказали, что тест на COVID-19 дал положительный результат, тот сразу связался с обоими наследниками.
Уильям говорил с отцом из расположенного не так далеко от Лондона Сэндрингема. Гарри – из Канады, куда переехал с женой Меган Маркл и маленьким сыном.
Гарри полагает, что, не уедь он в Канаду, отец был бы здоров. Принцу Чарльзу пришлось взять на себя часть обязанностей сына, решившего сложить полномочия члена королевской семьи. Он мог заразиться коронавирусом на одном из официальных мероприятий.
Как писали "Дни.ру", возможно, Чарльз подхватил инфекцию от сотрудника Букингемского дворца. Коронавирус у него обнаружили еще до того, как королевская семья покинула Лондон.
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