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Коронавирус

Ужасающая реальность: больных в Подмосковье бросают на карантине без помощи

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Над всем миром, в том числе и над Россией, сгустились тучи. Граждане в панике из-за нового и от этого совершенно непредсказуемого вируса COVID-19. Казалось бы, что единственные, кто может помочь в этот непростой период – врачи и официальные ведомства. Но по факту оказалось, что они не готовы к критической ситуации.
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Одна из журналисток издания "Дни.ру" Екатерина Плискина накануне прилетела с райского острова Бали. По приезде она столкнулась с неотлаженной работой "хваленых" специалистов. Несомненно, этот рассказ тронет многих и откроет глаза на то, что происходит на самом деле.

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Утром наша сотрудница позвонила на горячую линию по коронавирусу, чтобы сообщить о своем возвращении в страну. Кроме того, проживающая в подмосковном городе Реутов Екатерина попросила прислать на дом врача, так как на протяжении трех последних дней у нее держалась повышенная температура.

Действительно, медик из поликлиники (ЦГКБ г. Реутов, Городская поликлиника №1) пришел. Женщина представилась Малыгиной Татьяной Николаевной. Стоит отметить, что выглядела врач неподобающим образом – из защитной экипировки на ней была лишь маска. Ни костюма, ни перчаток, ни бахил. 

Пройдя в комнату, доктор, которая, как стало известно позже, оказалась участковым терапевтом, не была информирована о том, что пациентка на днях прибыла из-за границы.

"Я видела, как у нее затряслись руки, когда она поняла, что я могу быть носителем коронавируса", – поделилась Екатерина.

Дальнейшее поведение медика вызывает много вопросов. Не измерив даже температуру пациентки, она бросилась вон из квартиры.

Шокированная произошедшим журналистка снова позвонила на горячую линию и рассказала о произошедшем. Специалисты ответили, что не могут ей помочь в данном вопросе и соединили с представителем Роспотребнадзора. Но тот тоже не дал никакого конструктивного ответа.

Далее сотрудница "Дни.ру" дозвонилась до Минздрава. Выслушав ее, специалист по имени Татьяна удивленно заявила: "Как-то странно, к вам просто приехал доктор из поликлиники...", – сказала она. И, пообещав перевести в очередной раз на горячую линию по коронавирусу, просто-напросто положила трубку.

Но больше всех в этой ситуации отличилась работница городского МФЦ Мария Левченко. Отчаявшаяся пациентка пригрозила представителю госуслуг тем, что имеет все полномочия и публично заявит о происходящем.

"Ой, девушка, дайте, пожалуйста, этому огласку, потому что вы не первая с таким отношением врачей. Иногда они вообще не приезжают", – выпалила Левченко.

На протяжении суток Екатерина пыталась добиться прихода врача на дом. Ведь сама выйти из дома и обратиться в медучреждение она не могла, находясь, по закону, на карантине. Но, к сожалению, ей так и не удалось получить помощи и совета от всевозможных инстанций. 

"Я, конечно, просто в ужасе. Эта ситуация полностью отражает отношение медработников, представителей госучреждений и ведомств к людям в период пандемии коронавируса. На кого надеяться в этот непростой для всех нас период – остается загадкой", – резюмировала Екатерина в беседе с коллегой.

Автор: 26 марта 2020, 15:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Коронавирус в России: толпы в магазинах и тотальный карантин

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