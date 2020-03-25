Россия получила новый статус из-за коронавируса

Большое впечатление на журналистов хорватского издания Advance произвела российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом. При этом, отмечают в СМИ, Россия не только отправила на помощь итальянцам 15 самолетов со специалистами, оборудованием и защитными костюмами, но и благодаря своевременным действиям остановила распространение болезни у себя в стране.
Сам факт помощи Риму со стороны Москвы после завершения пандемии, уверены журналисты, позволит России претендовать на совершенно новый статус на международной арене. Они напоминают, что вопреки многочисленным угрозам страна не стала пользоваться кризисом для оккупации соседних стран.
"А ведь официальные теоретики на протяжении многих лет уверяли нас, что Россия именно так и поступит, как только "представится возможность", – цитирует РИА Новости статью своих хорватских коллег. Однако факты говорят об обратном – российские власти принимают грамотные шаги для защиты своей страны и помогают тем, кому приходится тяжелее всего.
Отдельное удивление у авторов Advance вызвали заявления о том, что Россия якобы злоупотребляет ситуацией, в которой из-за коронавируса оказалась Европа. Также говорится, что своей помощью Москва якобы разрушает западное единство. На деле же оно само рушится под тяжестью проблем.
"Ничего из происходящего в эти дни не забудется. Будут помнить, кто помог, а кто совсем забыл, что существует мир за его национальными границами", – подчеркнули хорватские СМИ. И Россия с полным правом сможет претендовать на совершенно новый статус в международном сообществе.
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