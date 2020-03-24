В ВОЗ сделали пугающее заявление о коронавирусе

С начала 2020 года коронавирус COVID-19 успел получить славу самой пугающей болезни последних лет. Эпидемия спровоцировала экономический и социальный коллапсы в некоторых странах, а по оценкам некоторых специалистов, может иметь серьезные последствия для всего мира.
Впрочем, вопросы геополитической стабильности волнуют народные массы не так сильно, как процесс создания лекарства от коронавируса, ход работ над вакциной и отслеживание числа заболевших. Оптимизма ни одна из этих тем у людей не вызывает.
Согласно первоначальной оценке, на создание вакцины от коронавируса уйдет около года напряженной работы. Лекарства от болезни также не существует. При этом, предупреждают в ВОЗ, использование непроверенных препаратов может быть опасно для здоровья.
Последний пункт – число заболевших коронавирусом – вызывает наибольшее беспокойство у постоянных читателей СМИ. Счет идет на сотни тысяч, а умершие исчисляются десятками тысяч.
Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что в возглавляемое им ведомство поступили данные о 300 тысячах случаев заболевания коронавирусом. Это указывает на негативную тенденцию. "Пандемия ускоряется", – цитирует "Царьград" генерального директора Всемирной организации здравоохранения.
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