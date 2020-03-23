Все еще на начальном этапе: вакцина от коронавируса прошла первую фазу разработки

Так, накануне стало известно о разработке вакцины от COVID-19. Сейчас она прошла только первую фазу, несмотря на то, что ученые начали заниматься этим вопросом уже давно.
Также стало известно и о других защитных действиях. Теперь все общеобразовательные учреждения закрыты, а школьники и студенты официально переведены на дистанционное обучение.
Кроме того, сейчас ведется особый контроль за попавшими в зону возможного контакта с зараженным гражданами, Их можно отслеживать и оповещать при помощи мобильной связи, сообщает "ТВЦентр".
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, за последние пару дней на поддержку медицинской и фармацевтической промышленности было направлено более 23 миллиардов рублей. Основная их часть пойдет на госзакупку оборудования. "Это тепловизоры, бесконтактные термометры и установки для обеззараживания воздуха, которые нужны для профилактики болезни, и другое оборудование. Речь в том числе идет и о тех медицинских изделиях и оборудовании, которые сейчас пользуются повышенным спросом", – заявил политик.
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