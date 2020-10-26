Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 октября 2020 года

Статистика скорости распространения коронавируса в России показывает, что болезнь продолжает заражать все больше людей. Последние новости, в свою очередь, говорят, что власти в стране не хотели бы идти на усиление карантина и надеются, что люди будут более ответственно подходить к уже существующим правилам безопасности.

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