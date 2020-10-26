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Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 октября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 октября 2020 года

Фото: Annice Lyn/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com/
Статистика скорости распространения коронавируса в России показывает, что болезнь продолжает заражать все больше людей. Последние новости, в свою очередь, говорят, что власти в стране не хотели бы идти на усиление карантина и надеются, что люди будут более ответственно подходить к уже существующим правилам безопасности.
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Поиски эффективного лекарства от коронавируса без сильных побочных эффектов продолжаются. Работают ученые над созданием и испытаниями новых вакцин от COVID-19. До того момента, как подобной медицинской помощью удастся обеспечить большинство людей, власти разных стран предпочитают опираться на ограничительные меры.

То из одной, то из другой страны приходят новости об очередном ужесточении карантина из-за коронавируса. Где-то власти лишь вводят комендантский час, где-то подходят к введению запретов более творчески. Основным же требованием по-прежнему остается соблюдение социальной дистанции, а также ношение медицинских масок.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 395 816
  • Умерли – 6 380
  • Выздоровели – 290 524

КОРОНАВИРУС В РОССИИ

  • Заболели – 1 513 877
  • Умерли – 26 075
  • Выздоровели – 1 138 522

КОРОНАВИРУС В МИРЕ

  • Заболели – 42 974 452
  • Умерли – 1 157 754
  • Выздоровели – 31 590 267

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Автор: 26 октября 2020, 00:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

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