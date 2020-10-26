Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 октября 2020 года

Поиски эффективного лекарства от коронавируса без сильных побочных эффектов продолжаются. Работают ученые над созданием и испытаниями новых вакцин от COVID-19. До того момента, как подобной медицинской помощью удастся обеспечить большинство людей, власти разных стран предпочитают опираться на ограничительные меры.
То из одной, то из другой страны приходят новости об очередном ужесточении карантина из-за коронавируса. Где-то власти лишь вводят комендантский час, где-то подходят к введению запретов более творчески. Основным же требованием по-прежнему остается соблюдение социальной дистанции, а также ношение медицинских масок.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 395 816
- Умерли – 6 380
- Выздоровели – 290 524
КОРОНАВИРУС В РОССИИ
- Заболели – 1 513 877
- Умерли – 26 075
- Выздоровели – 1 138 522
КОРОНАВИРУС В МИРЕ
- Заболели – 42 974 452
- Умерли – 1 157 754
- Выздоровели – 31 590 267
Код iframe для тёмной темы:
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Жизнь заканчивается после 30
Подмышки
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Гименопластика
Шо за форум
Ты патриот России?
обожаю, когда он шепчет на ухо...
В чем смысл бабников?
Блогер умер от короны
русские мужчины не самые красивые