Топ-7 травм велосипедистов

Велоспорт приносит пользу организму – он, как и любой другой вид кардионагрузок, отлично укрепляет сердце. Однако велосипедисты нередко получают травмы из-за падений, столкновений с пешеходами и автомобильным транспортом.

В среднем каждый велосипедист в течение жизни получает три-четыре повреждения. К примеру, в США ежегодно затрачивается шесть-восемь миллиардов долларов на преодоление медицинских последствий велосипедных травм. Травматолог-ортопед, доктор по суставам, кандидат медицинских наук Юрий Глазков рассказал Dni.Ru о том, какие из них случаются наиболее часто.

Ушибы и ссадины

Вряд ли найдется хотя бы один велосипедист, который никогда не падал со своего "железного коня". Любители велоспорта обычно не обращаются в травмпункты из-за царапин, ссадин и ушибов, поэтому подобные травмы даже не учитывают при составлении медицинской статистики.

После падения нужно убедиться в отсутствии более тяжелых последствий, чем синяки и царапины. Ссадины следует обработать антисептиком, а к ушибленному месту приложить холод. Если заметных отеков нет и болевой синдром выражен слабо, то ничего страшного в подобных повреждениях нет – они заживут сами собой через некоторое время.

Раны

Нарушение целостности мягких тканей и травмирование сосудов чревато кровотечениями. Обычно такие травмы возникают, когда велосипедисты падают на большой скорости или неудачно приземляются.

Первостепенная задача при получении открытой раны – остановить кровотечение. При повреждении крупного сосуда необходимо наложить жгут или давящую повязку. Если из раны течет кровь ярко-алого цвета, жгут накладывается выше уровня повреждения, если темно-бордового – то ниже.

После этого следует обязательно обратиться за медицинской помощью: врач промоет рану антисептиком, чтобы исключить риск инфицирования. Некоторые повреждения требуют наложения швов. Конечно, такую процедуру нельзя назвать приятной, но избегать ее крайне не рекомендуется: незашитая рана заживает вторичным натяжением и провоцирует формирование крупных рубцов, которые нарушают подвижность суставов и становятся источниками хронической боли.

Вывихи

При падении можно вывихнуть сустав. Вывих легко обнаружить по нарушению подвижности – сустав не сможет самостоятельно встать на свое место. Вправлять его следует сразу, иначе возникнет отек тканей и последующее лечение будет более болезненным. Первое, что нужно сделать при вывихе, – поехать в больницу или травмпункт.

Переломы

Иногда после падения с велосипеда кости не выдерживают удара и ломаются. Обычно страдают верхние конечности – именно на руки человек опирается, когда падает. Реже страдают ноги, ребра, лопатки или ключицы.

При переломе конечность сильно болит и опухает. При пальпации (ощупывании) может слышаться хруст. При переломах со смещением обязательно проводится репозиция. Если кости после перелома срастутся неправильно, у пострадавшего не только нарушится функция конечности, но и разовьется хронический болевой синдром.

Черепные и внутричерепные повреждения

Удар головой при падении – увы, нередкое явление в велоспорте. Такой сценарий несет в себе серьезную угрозу здоровью: сотрясение, ушиб мозга, повреждение костей черепа. Основной критерий, по которому определяют факт повреждения головного мозга, – это потеря сознания. В таком случае пострадавшему требуется срочная медицинская помощь. Иногда лучше обратиться к прохожим: они помогут вызвать скорую помощь или добраться до ближайшей больницы. После сильного удара необходимо оставаться на месте до приезда врачей, чтобы исключить возможную угрозу отека мозга или смещения поврежденных костей черепа.

Травмы промежности

Некоторые велотравмы происходят вследствие болезненного удара между ног. Женщинам это грозит повреждениями мягких тканей, мужчинам – травмами половых органов вплоть до ухудшения репродуктивной функции. При травмах такого рода стоит показаться врачу-андрологу и пройти соответствующие обследования.

Лицевые травмы

Нередко спортсмены травмируют лицо, ударяясь при падении о землю, столб или ограждения. Результат – выбитые зубы, сломанные носы, скулы, травмирование мягких тканей, а иногда и глазниц. План действий очевиден: при переломе костей нужно срочно обращаться к травматологу, при выпадении зубов – к стоматологу.