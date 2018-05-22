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Здоровье

Жуткие последствия аллергии на секс с мужем

Фото: GLOBAL LOOK press/Rudolf
Бичом человечества все чаще называют аллергию. Количество людей, страдающих этим недугом, с каждым годом стремительно увеличивается. Мы давно привыкли к массовым аллергическим реакциям на цветущие растения, пыль, шерсть животных или еду. Впрочем, вызывать заболевание могут совершенно неожиданные вещи. 
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О редких нетипичных аллергенах Dni.Ru рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

По словам доктора, каждый из нас подвержен сенсибилизации – процессу, в результате которого разные внешние раздражители влияют на человеческий организм, повышая его чувствительность к ним. Поэтому аллергены могут быть повсюду, даже там, где их можно меньше всего ожидать. Предугадать, в какой момент, на какой раздражитель мы среагируем, практически невозможно. "Причиной возникновения любой аллергической реакции может быть ослабленная защитная функция организма, – говорит Владимир Зайцев. – Здоровый образ жизни, полноценный и своевременный отдых, отсутствие постоянной стрессовой ситуации, делают нас более устойчивым к любым заболеваниям. И наоборот, синдром хронической усталости, эмоциональное выгорание, неправильное питание, переутомление и постоянный стресс ослабляют иммунитет, подвергая нас разным болезням, особенно аллергии". Именно поэтому ее вызывают самые непредсказуемые вещи.

Солнце. Аллергическая реакция на ультрафиолетовые лучи называется фотодерматозом или солнечным дерматитом. Чаще всего, проявляется она у людей славянского типа внешности, в крови которых не хватает меланина, либо у обладателей сухой чувствительной кожи. Под воздействием солнечных лучей кожа блондинов покрывается волдырями, похожими на крапивницу. Раздражение происходит либо из-за скопления аллергенов на поверхности эпидермиса – ими могут быть косметические средства, либо из-за нарушений иммунной системы или последствий приема медикаментозных препаратов. Оба фактора повышают чувствительность кожи к солнечному свету, делая ее уязвимой. Сочетание лекарственных средств и ультрафиолета зачастую вызывают острую аллергию в виде сильного покраснению кожных покровов, жжения, высыпаний и зуда. Самый опасный вид аллергического проявления – отек слизистых оболочек и отдельных участков кожи. Идентичная реакция может произойти и в солярии. Организм может похожим образом среагировать и на искусственный загар.  

Фото: GLOBAL LOOK press

Семяизвержение. Пациентами аллергологов и иммунологов все чаще становятся супружеские пары, где женщина страдает вспышками острой аллергии на сперму мужа. Проявляется недуг во время полового контакта в процессе семяизвержения у супруга. В такие моменты жена, вместо сексуального удовольствия, получает массу неприятных ощущений, в виде приступа удушающего кашля, сильной заложенности носа, отека кожных покровов и слизистых горла и носоглотки, невыносимого зуда и высыпаний на коже. Происходит это отчасти потому, что организм женщины воспринимает семенную жидкость мужа как чужеродный белок. Кроме того, наличие аутоиммунных заболеваний может держать всю систему иммунитета в постоянном напряжении, и она дает сбой в самый неподходящий момент. Также, аллергическая реакция на сперму может возникнуть из-за инфекции мочеполовой системы мужчины или в случае долгой лекарственной терапии, когда ему пришлось принимать антибиотики в совокупности с другими лекарствами. Врачи советуют таким парам не впадать в уныние, готовясь к разводу, а посетить специалиста, который проведет грамотное обследование и назначит лечение обоих. Либо выходом из нестандартной ситуации может быть использование презервативов. Возможно, через какое-то время женский организм перестроится и перестанет подобным образом реагировать на мужское семя.

Холод. Холодовая аллергия встречается у людей с аномальной непереносимостью низких температур. Возникает во время нахождения на морозе или влажном прохладном воздухе, при контакте со снегом или льдом, а также при употреблении холодных напитков и еды. Проявляется в виде крапивницы – зудящие волдыри, отеки, краснота на коже. Раздраженные участки сильно чешутся. Иногда сопровождается частым чиханием, спазмами и одышкой. Этот тип аллергической реакции до сих пор вызывает у врачей много споров, иногда его называют псевдоаллергическим, несмотря на то, что заболевание включено в Международный классификатор болезней. Оно не передается по наследству, не является хроническим или заразным. Некоторые пациенты страдают от холодовой аллергии всего несколько зим, а потом она проходит либо самостоятельно, либо на фоне грамотного лечения.

Фото: GLOBAL LOOK press

Шубы из натурального меха. Заветная мечта многих женщин иногда превращается в аллергический кошмар. Все зависит от обработки меха и выделки шкуры. Прежде всего, аллергию вызывают различные красители – формальдегиды. Реакция возникает при ежедневном ношении изделия и сопровождается многократным чиханием, слезотечением, покраснением глаз, опуханием носа и обильными высыпаниями на коже. Если пренебречь этими симптомами и не начать своевременное лечение, может развиться отек слизистых и мягких тканей, а также удушье. Проявление недуга может быть вызвано не только химией, но и ворсинками шерсти животных, из которых шьют шубы. Зачастую, в них содержится клещ демодекс. Этот мельчайший паразит вызывает демодекоз – поражение кожи лица. Чаще всего заболевание локализуется на веках, надбровных дугах, подбородке, носогубных складках, наружных слуховых проходах. Кроме острой аллергической реакции оно способствует развитию блефарита и конъюнктивита. Подобный набор серьезных проблем требует профессионального и длительного медикаментозного лечения.

Вода. Этот тип аллергии получил название "аквагенная крапивница". Заболевание достаточно редкое, происходит из-за нетипичной реакции иммунной системы на любой контакт с водой. Смертельных случаев в результате него не зафиксировано. Наибольшее распространение болезнь получила у жителей стран с жарким климатом, так как их кожные покровы отвыкают от влаги, к которой они не имеют частого доступа. Например, у индусов и африканцев периодически возникает аллергия от попадания воды на кожу, вызывая покраснение, сыпь и даже мгновенные ожоги. У европейцев и россиян похожую реакцию может вызвать длительное купание в водоемах, после чего на их коже образуются небольшие пятна, которые зудят и чешутся. Это связано с наличием хронических заболеваний печени и почек, либо с недостатком в организме иммуноглобулинов группы Е. Особенно подвержены аллергической реакции на воду любители бассейнов. Поскольку вода в них, как правило, хлорируется. Переизбыток хлора, который присутствует в воде в качестве дезинфицирующего средства, является непосредственной причиной острого заболевания.

Фото: GLOBAL LOOK press

Кондиционеры. Офисным работникам или туристам, которые длительное время находятся в помещениях, где работают кондиционеры старого образца, грозит легионеллез – так называемая "болезнь легионеров". Это острая аллергическая реакция, вызванная бактериальной инфекцией, которая проявляется в виде тяжелой пневмонии. Для течения болезни характерны внезапные приступы удушающего кашля, повышение температуры до 39-40 градусов, слабость, обильное потоотделение и сильные головные боли. С высокой степенью вероятности старые кондиционеры никогда не обрабатывались антисептиками, их тщательную очистку никто не проводил. Поэтому в них образуются колонии бактерий Legionella. Для обитания и размножения этого микроклеща условия холода и влаги – идеальная среда. Окна и двери закрыты, мотор гонит воздух, люди дышат им, вдыхая микроорганизмы. Впервые об этом заболевании стало известно в США в 1976 году, когда большое количество участников собралось в Филадельфии на съезд Американского легиона. Спустя несколько дней после окончания мероприятия члены организации один за другим начали умирать от пневмонии. Расследование показало, что массовую внезапную бронхолегочную патологию вызвала Legionella. Вспышку эпидемии спровоцировали бактерии, размножавшиеся в вентиляционной системе, установленной в гостинице, где разместились участники съезда. Поэтому при возникновении этой тяжелой формы аллергии необходимо немедленно обратиться к врачу. 

22 мая 2018, 10:38

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