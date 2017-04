Названы причины возвращения рака

Специалисты утверждают, что клетки злокачественной опухоли вырабатывают пероксид водорода в пять-десять раз интенсивнее, чем здоровые. Из-за резкого выброса вещества в организм поражаются соседние клетки, передает The Straits Times.

Сингапурские ученые отметили, что эффект выброса пероксида водорода распространяется на семь сантиметров от места первоначального расположения опухоли. Таким образом, даже при удалении пораженного участка ранее здоровые клетки начинают интенсивно вырабатывать опасное вещество.

Эксперты также отметили, что выяснять причины рецидивов онкологических заболеваний вовремя было затруднительно из-за практически полного исчезновения вещества из организма после выброса. Ранее ученые считали, что пероксид водорода уничтожает здоровые клетки, после чего выводится из организма. "На самом деле соседние клетки не обязательно погибают, но они испытывают постоянное воздействие. Они скорее изменятся, чем умрут", – заявил автор исследования Эндрю Тан.

Он подчеркнул, что результаты исследования помогут медикам рассчитать необходимый объем удаления тканей для недопущения рецидива. "Мы также стремимся понять, как приостановить распространение вещества, потому что врач не может вырезать из организма все подряд", – добавил специалист.

