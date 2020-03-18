Как на дрожжах: курс доллара подскочил

Курс евро тоже увеличился, превысив 84 рубля. Последний раз такие показатели можно было наблюдать в феврале 2016 года.
По данным Московской биржи, 18 марта на открытии торгов курс доллара превысил 79 рублей. Однако к 10:08 мск упал до 76,26 рубля, передает телеканал "360".
17 марта Центробанк озвучил официальный курс валют. Доллар стоил 73,88 рубля, евро – 82,3 рубля. На фоне новостей о распространении коронавируса цена на нефть североморской марки Brent опустилась до 29,44 доллара за баррель.
Как писали "Дни.ру", мир одновременно охватили кризисы фондового и нефтяного рынков. На протяжении последних лет наша страна поддерживала сланцевую промышленность в США и удерживала цены на уровне 60-70 долларов за баррель. Однако пандемия COVID-19 внеcла в эту схему коррективы.
Ранее экономист Михаил Хазин спрогнозировал обвал российской экономики. По мнению ряда экспертов, курс доллара будет расти как на дрожжах.
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